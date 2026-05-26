Лабораторія Франкенштейна: скандальний стартап годинами підтримує мозок на межі життя і смерті

Експерименти цих вчених виглядають як роботи божевільного вченого, але насправді можуть стати ключем до лікування таких захворювань як хвороба Паркінсона і хвороба Альцгеймера.

Стартап Bexorg з Коннектикуту відомий своїми скандальними експериментами: вчені використовують людський мозок померлих людей, поміщаючи його в резервуари з рідиною, що перекачується. У результаті людський мозок перебуває на межі смерті протягом кількох дорогоцінних годин, оскільки його електрична активність пригнічується анестетиками, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Подібні експерименти можуть виглядати як робота божевільного вченого, проте автори стартапу стверджують, що результати їхньої роботи врешті-решт можуть стати ключем до лікування таких захворювань, як хвороба Паркінсона та хвороба Альцгеймера.

Відео дня

Зазначимо, що стартап Bexorg розробляє цю технологію для тестування експериментальних ліків на "живому", функціонуючому людському мозку. Зразки людського мозку відбирають у пацієнтів із нейродегенеративними захворюваннями організації, які закуповують донорські органи для трансплантації.

Загалом за 5 років компанія провела випробування на більш ніж 700 людських мізках. Однак ці експерименти викликали побоювання з приводу того, чи зможуть реанімований мозок відновити свідомість.

У своїй лабораторії вчені підтримують життя мозку за допомогою апарату, відомого як BrainEx, і здатного утримувати орган у тимчасовому стані невизначеності після смерті. Експерти зазначають, що апарат працює, перекачуючи спеціальну синтетичну кров через власну мережу судин мозку, доставляючи кисень і поживні речовини глибоко в тканини.

Водночас операційна система апарату забезпечує підтримання органу при правильній температурі і в правильних умовах для збереження його життєдіяльності. Щойно вчені підключають донорський орган до BrainEx, вони негайно починають вводити експериментальні препарати. Далі вчені спостерігають за реакцією мозку в режимі реального часу, збираючи дані про його клітини, білки і фізіологічні реакції.

Дослідники з компанії Bexorg розробили метод, що дає змогу підтримувати працездатність мозку протягом доби, щоб проводити випробування нових ліків Фото: Bexorg

Через 24 години метаболізму різних ліків, Bexorg відключає систему, припиняючи короткочасне "посмертне існування" мозку. Далі команда розрізає мозок на сотні фрагментів для подальшого вивчення.

Усе це дає змогу вченим зібрати важливі дані, а також дізнатися, як довго ліки залишаються в клітинах, чи досягають вони своєї мети і чи є якісь потенційні побічні ефекти. Хоча це звучить похмуро, вчені, які стоять за Bexorg, стверджують, що це кращий і більш етичний спосіб тестування нових ліків.

Під час розробки нових ліків, їх часто тестують на "тваринних моделях", до яких належать миші, свині та мавпи. Цей вид тестування на тваринах піддається широкій критиці за передбачувану жорстокість, але при цьому немає гарантії його точності. Простими словами, те, що молекули поводяться певним чином у мозку миші, не обов'язково означає, що вона реагуватиме так само в мозку людини.

За словами засновника стартапу Bexorg Звоніміра Врселья, оскільки тестування нових експериментальних ліків на реальній живій людині неприйнятне, частково живі мізки Bexorg пропонують привабливе рішення.

Ще 2019 року компанія заявила, що їхній пристрій дає змогу відновити функції мозку свиней, отриманих із місцевої бійні. Заява викликала резонанс, оскільки деякі експерти побоювалися, що новий пристрій може відновити свідомість. Утім, представники компанії Bexorg наполягають на тому, що ці мізки в жодному разі не відновили нічого, що нагадувало б свідомість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мозок свині оживили через годину після смерті тварини.

Раніше Фокус писав про те, що показано, що мертвий мозок можна "повернути до життя", але є заковика: відкриття спантеличило вчених.

Під час написання використовували матеріали Science, Live Science, Daily Mail.