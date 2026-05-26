Названы продукты, которые никогда не следует готовить в аэрогриле: ничего не получится

Несмотря на то, что в последнее время аэрогрили становятся все более популярными по всему миру, эксперты предупреждают, что есть продукты, которые не следует готовить в них.

Аэрогриль хорошо подходит для приготовления блюд, однако на самом деле есть несколько продуктов, которые никогда не следует помещать в это чудо-техники. По крайней мере, так считают эксперты, пишет Фокус.

По словам исследователя из Which? Джейми Дарлоу, существует несколько ингредиентов, от приготовления которых в аэрогриле следует отказаться. Рассказываем о них подробнее.

Попкорн

Эксперт отмечает, что первое место достается попкорну — для приготовления этого продукта следует использовать микроволновку или плиту. Дело в том, что приготовление попкорна в аэрогриле может попросту не получиться, так как большинство из них не достигают достаточно высокой температуры, чтобы достаточно нагреть попкорн.

Паста и соус для пасты

По словам Дарлоу, это весьма логично — для приготовления пасту необходимо поместить в кипящую воду, а потому приготовить ее в аэрогриле попросту не получится. В то же время приготовление соуса для пасты теоретически возможно, однако этот процесс весьма грязный, а потому не стоит затраченны усилий.

Эксперт советует использовать аэрогриль для разогрева уже готовой пасты.

Тосты

Подобно соусу для пасты, тосты, вероятно, можно приготовить в аэрогриле, но результат, скорее всего, не стоит усилий.

Дарлоу отмечает, что аэрогриль может высушить хлеб, и крошки могут прилипнуть ко дну корзины, так как тосты разлетаются во время приготовления. Более того, во время приготовления ломтики хлеба придется переворачивать.

Рис

Как и в случае с пастой, для приготовления риса с нуля требуется вода. Эксперт отмечает, что аэрогриль — не лучший прибор для варки и приготовления на пару.

Удивительные продукты, которые можно приготовить в аэрогриле

По словам блогера Лианы Грин, это может показаться странным, но аэрогриль отлично подходит для приготовления идеальный яиц вкрутую. Дело в том, что аэрогриль способен поддерживать постоянную температуру, что в конце концов позволяет каждый раз получать идеально приготовленные яйца. Эксперт советует готовить яйца в аэрогриле 8 минут при температуре 150°C.

При написании использовались материалы Which?, Daily Mail.