Названо продукти, які ніколи не слід готувати в аерогрилі: нічого не вийде

Незважаючи на те, що останнім часом аерогрилі стають дедалі популярнішими в усьому світі, експерти попереджають, що є продукти, які не слід готувати в них.

Аерогриль добре підходить для приготування страв, однак насправді є кілька продуктів, які ніколи не слід поміщати в це чудо-техніки. Принаймні, так вважають експерти, пише Фокус.

За словами дослідника з Which? Джеймі Дарлоу, існує кілька інгредієнтів, від приготування яких в аерогрилі слід відмовитися. Розповідаємо про них докладніше.

Попкорн

Експерт зазначає, що перше місце дістається попкорну — для приготування цього продукту слід використовувати мікрохвильовку або плиту. Річ у тім, що приготування попкорну в аерогрилі може просто не вийти, оскільки більшість із них не досягають досить високої температури, щоб достатньо нагріти попкорн.

Паста і соус для пасти

За словами Дарлоу, це дуже логічно — для приготування пасту необхідно помістити в киплячу воду, а тому приготувати її в аерогрилі просто не вийде. Водночас приготування соусу для пасти теоретично можливе, проте цей процес дуже брудний, а тому не вартий витрачених зусиль.

Експерт радить використовувати аерогриль для розігріву вже готової пасти.

Тости

Подібно до соусу для пасти, тости, ймовірно, можна приготувати в аерогрилі, але результат, найімовірніше, не вартий зусиль.

Дарлоу зазначає, що аерогриль може висушити хліб, і крихти можуть прилипнути до дна кошика, оскільки тости розлітаються під час приготування. Ба більше, під час приготування скибочки хліба доведеться перевертати.

Рис

Як і у випадку з пастою, для приготування рису з нуля потрібна вода. Експерт зазначає, що аерогриль — не найкращий прилад для варіння і приготування на пару.

Дивовижні продукти, які можна приготувати в аерогрилі

За словами блогерки Ліани Грін, це може здатися дивним, але аерогриль чудово підходить для приготування ідеальних круто зварених яєць. Річ у тім, що аерогриль здатний підтримувати постійну температуру, що зрештою дає змогу щоразу отримувати ідеально приготовані яйця. Експерт радить готувати яйця в аерогрилі 8 хвилин за температури 150°C.

Під час написання використовували матеріали Which?, Daily Mail.