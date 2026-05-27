Земля вокруг "озера душ" Ганы усеяна золотом: миллион лет назад "сокровища" прибыли из космоса

Спутниковый снимок запечатлел серию золотых полос, окружающих озеро в Гане — ученые рассказали, как "сокровища" появились здесь.

На спутниковом снимке 2015 года изображена серия золотых полос, окружающих озеро Босумтви в Гане, которое считается священным для местного народа ашанти. По словам ученых, озеро и его окрестности были сформированы в результате мощного падения метеорита около 1 миллиона лет назад, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Озера Босумтви расположено к юго-востоку от второго по величине города Ганы, Кумаси, а его площадь составляет 19 квадратных километров. Глубина водоема достигает 70 метров и он является единственным природным озером в стране.

Відео дня

Известно, что для коренного народа ашанти озеро Босумтви — священное место. Согласно мифам, охотник по имени Акора Бомпе загнал раненую антилопу в небольшой волшебный пруд, в результате чего небольшой водоем быстро разлился, превратившись в озеро, которое мы видим сегодня. Кроме того, считается, что водоем также является местом, где души прощаются с Землей перед тем, как войти в загробную жизнь.

На самом деле, по словам ученых, озеро образовалось около миллиона лет назад, когда метеорит шириной около 1 км врезался в Землю, создав, вероятно, наиболее хорошо сохранившуюся сложную молодую ударную структуру на Земле.

По словам старшего преподавателя кафедры наук о Земле Университета Ганы Мариан Селорм Сапы, катастрофическое событие такого масштаба, вероятно, уничтожило бы жизнь на протяжении десятков километров. Более того, если бы подобное событие произошло сегодня, оно, вероятно, уничтожило бы город Кумаси.

Анализ дистанционного зондирования также показал, что выброшенный при ударе материал осел в виде приподнятых, лопастных образований, известных как "бастионные" кратеры. Это говорит о том, что в момент столкновения территория была покрыта слоем грунтовых вод.

Отметим, что бастионные кратеры редки на нашей планете, но более распространены во всей Солнечной системе, включая Марс и меньшие тела, например, Ганимед, Диона, Тетис и Харон. Поэтому изучение озера Босумтви может дать представление о том, как образовались эти внеземные кратеры, сказала Сапа.

Более свежий спутниковый снимок, сделанный в 2024 году, показывает, что объемы добычи золота вокруг озера Босумтви значительно возросли Фото: NASA

Исследования показывают, что удар также расколол земную кору и позволил богатой минералами магме подняться на поверхность планеты, образовав неглубокие жилы золота и других ценных элементов, которые добывались в течение поколений. Эта деятельность привела к появлению золотистых пятен и линий, видимых на этом спутниковом снимке.

К слову, темпы добычи золота ускорились в последние годы благодаря развитию технологий. Любопытно, что на спутниковом снимке 2024 года видно гораздо больше золота, обнажившегося в результате этой возросшей активности.

Напомним, ранее мы писали о том, что радиоактивный Медвежий остров, окруженный изумрудными водами, запечатлели из космоса.

Ранее Фокус писал о том, что спутниковые снимки впервые запечатлели Аляску без снега.

При написании использовались материалы NASA's Earth Observatory, Live Science.