Земля навколо "озера душ" Гани всіяна золотом: мільйон років тому "скарби" прибули з космосу

Супутниковий знімок зафіксував серію золотих смуг, що оточують озеро в Гані — вчені розповіли, як "скарби" з'явилися тут.

На супутниковому знімку 2015 року зображено серію золотих смуг, що оточують озеро Босумтві в Гані, яке вважається священним для місцевого народу ашанті. За словами вчених, озеро і його околиці були сформовані в результаті потужного падіння метеорита близько 1 мільйона років тому, пише Фокус.

Озеро Босумтві розташоване на південний схід від другого за величиною міста Гани, Кумасі, а його площа становить 19 квадратних кілометрів. Глибина водойми досягає 70 метрів і вона є єдиним природним озером у країні.

Відомо, що для корінного народу ашанті озеро Босумтві — священне місце. Згідно з міфами, мисливець на ім'я Акора Бомпе загнав поранену антилопу в невеличкий чарівний ставок, внаслідок чого невелика водойма швидко розлилася, перетворившись на озеро, яке ми бачимо сьогодні. Крім того, вважається, що водойма також є місцем, де душі прощаються із Землею перед тим, як увійти в загробне життя.

Насправді, за словами вчених, озеро утворилося близько мільйона років тому, коли метеорит завширшки близько 1 км врізався в Землю, створивши, імовірно, складну молоду молоду ударну структуру, яка збереглася найзберігається найкраще на Землі.

За словами старшої викладачки кафедри наук про Землю Університету Гани Маріан Селорм Сапи, катастрофічна подія такого масштабу, ймовірно, знищила б життя протягом десятків кілометрів. Ба більше, якби подібна подія сталася сьогодні, вона, ймовірно, знищила б місто Кумасі.

Аналіз дистанційного зондування також показав, що викинутий під час удару матеріал осів у вигляді піднятих, лопатевих утворень, відомих як "бастіонні" кратери. Це свідчить про те, що в момент зіткнення територія була покрита шаром ґрунтових вод.

Зазначимо, що бастіонні кратери рідкісні на нашій планеті, але більш поширені в усій Сонячній системі, включно з Марсом і меншими тілами, наприклад, Ганімедом, Діоном, Тетісом і Хароном. Тому вивчення озера Босумтві може дати уявлення про те, як утворилися ці позаземні кратери, сказала Сапа.

Свіжіший супутниковий знімок, зроблений 2024 року, показує, що обсяги видобутку золота навколо озера Босумтві значно зросли Фото: solar-system

Дослідження показують, що удар також розколов земну кору і дозволив багатій на мінерали магмі піднятися на поверхню планети, утворивши неглибокі жили золота та інших цінних елементів, які добували протягом поколінь. Ця діяльність призвела до появи золотистих плям і ліній, видимих на цьому супутниковому знімку.

До слова, темпи видобутку золота прискорилися в останні роки завдяки розвитку технологій. Цікаво, що на супутниковому знімку 2024 року видно набагато більше золота, що оголилося внаслідок цієї збільшеної активності.

Під час написання використовували матеріали NASA's Earth Observatory, Live Science.