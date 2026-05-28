Таинственный хрупкий мир найден на дне Атлантического океана: он невероятно уязвим

Исследователи обнаружили, что морские пещеры в Атлантике могут выглядеть защищенными, но хрупкий мир, обнаруженный внутри них, невероятно уязвим.

Защищенные территории в европейских морях получают юридическую защиту. В этот список также включены подводные морские пещеры, поскольку считается, что окружающая их порода защищает обитателей от открытого океана — стены толстые, а входы узкие. Однако реальность показывает, что все не совсем так, как выглядит на первый взгляд, пишет Фокус.

В новом исследовании под руководством морского эколога Йерая Гонсалес-Марреро из Университета Ла-Лагуны, ученые составили карту сообществ внутри девяти пещер на Тенерифе, крупнейшем из Канарских островов Испании. Результаты показали, что внутри каждой пещеры, как правило, повторялись три зоны:

вход, освещенный дневным светом, а волны приносят потоки свежей морской воды;

свет постепенно переходит в полумрак;

камера полностью погружается во тьму и становится почти неподвижной.

Команда также обнаружила, что большую часть поверхности стен покрывают губки. Скальные породы покрыты корками и бугристыми матами, а также мягкими кораллами и другими животными, прочно прикрепившимися к камню. Никто из этих животных не может двигаться, а потому пища фактически должна добираться до них.

В ходе исследования дайверы прикрепили к стенам в каждой зоне небольшие квадратные рамки и сделали фото высокого разрешения. В результате им удалось каталогизировать все живое, что обитает в подводных пещерах.

В общей сложности команда обработала 414 снимков и зарегистрировали 126 видов в девяти исследованных пещерах. Каждый вид был помечен признаками, описывающими его образ жизни — способ питания, форму роста и то, насколько легко он может восстановиться после нарушения.

Авторы обнаружили, что самым важным фактором, определяющим, кто где живет, является энергия волн. На долю этого фактора приходится более трети различий. Вторым наиболее распространенным фактором считается глубина. Однако, по словам ученых, это не соответствовало ожиданиям исследователей.

На открытых северных и западных побережьях Канарских островов видовой состав резко отличался от состава в защищенных южных бухтах. Прочные, обрастающие формы сохранялись даже при приливах. Более нежные колонновидные виды заполняли более спокойные пещеры.

Результаты также показали, что полутемная средняя зона оказалась самым хрупким участком внутри пещер: 81% экологических функций выполнял всего один вид, почти не оставляя резерва на случай исчезновения какого-либо из них. В то же время входы оказались менее хрупкими, а темные внутренние районы были защищены иначе, с более простыми и устойчивыми сообществами, адаптированными к дефициту света. Исследователи предполагают, что условия сжимают среднюю зону. Недостаточно света для видов, которые в нем нуждаются, и, возможно, недостаточно темно для тех, кто эволюционировал без него.

Атлантические морские пещеры охраняются путем включения в список охраняемых объектов, а не путем активного управления. И теперь ученые считают, что хрупкий мир внутри них может быть более уязвимым, чем считалось ранее.

При написании использовались материалы Marine Environmental Research, Earth.com.