Таємничий крихкий світ знайдено на дні Атлантичного океану: він неймовірно вразливий

Дослідники виявили, що морські печери в Атлантиці можуть виглядати захищеними, але крихкий світ, виявлений всередині них, неймовірно вразливий.

Захищені території в європейських морях отримують юридичний захист. До цього списку також занесено підводні морські печери, оскільки вважається, що порода, яка їх оточує, захищає мешканців від відкритого океану — стіни товсті, а входи вузькі. Однак реальність показує, що все не зовсім так, як виглядає на перший погляд, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні під керівництвом морського еколога Йерая Гонсалес-Марреро з Університету Ла-Лагуни, вчені склали мапу угруповань всередині дев'яти печер на Тенерифе, найбільшому з Канарських островів Іспанії. Результати показали, що всередині кожної печери, як правило, повторювалися три зони:

Відео дня

вхід, освітлений денним світлом, а хвилі приносять потоки свіжої морської води;

світло поступово переходить у напівтемряву;

камера повністю занурюється в темряву і стає майже нерухомою.

Команда також виявила, що більшу частину поверхні стін покривають губки. Скельні породи вкриті кірками і горбистими матами, а також м'якими коралами та іншими тваринами, що міцно прикріпилися до каменю. Ніхто з цих тварин не може рухатися, а тому їжа фактично повинна добиратися до них.

Під час дослідження дайвери прикріпили до стін у кожній зоні невеликі квадратні рамки і зробили фото високої роздільної здатності. У результаті їм вдалося каталогізувати все живе, що мешкає в підводних печерах.

Загалом команда опрацювала 414 знімків і зареєструвала 126 видів у дев'яти досліджених печерах. Кожен вид був позначений ознаками, що описують його спосіб життя — спосіб харчування, форму росту і те, наскільки легко він може відновитися після порушення.

Автори виявили, що найважливішим фактором, який визначає, хто де живе, є енергія хвиль. На частку цього фактора припадає більше третини відмінностей. Другим найпоширенішим фактором вважається глибина. Однак, за словами вчених, це не відповідало очікуванням дослідників.

На відкритих північних і західних узбережжях Канарських островів видовий склад різко відрізнявся від складу в захищених південних бухтах. Міцні, обростаючі форми зберігалися навіть під час припливів. Більш ніжні колоноподібні види заповнювали більш спокійні печери.

Результати також показали, що напівтемна середня зона виявилася найбільш крихкою ділянкою всередині печер: 81% екологічних функцій виконував лише один вид, майже не залишаючи резерву на випадок зникнення будь-якого з них. Водночас входи виявилися менш тендітними, а темні внутрішні райони були захищені інакше, з більш простими і стійкими спільнотами, адаптованими до дефіциту світла. Дослідники припускають, що умови стискають середню зону. Недостатньо світла для видів, які його потребують, і, можливо, недостатньо темно для тих, хто еволюціонував без нього.

Атлантичні морські печери охороняються шляхом включення до списку об'єктів, що охороняються, а не шляхом активного управління. І тепер учені вважають, що крихкий світ усередині них може бути більш вразливим, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в найдовшій підводній печері у світі знайдено "двері в кролячу нору": вони більші, ніж вважалося.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено ще один "портал у підземний світ" біля Чичен-Іци.

Під час написання використовували матеріали Marine Environmental Research, Earth.com.