Назван эффективный способ охладиться в жару: как правильно принимать душ летом

Исследователи утверждают, что большинство людей неправильно принимают душ в жаркое время года.

Пока неумолимая жара обрушивается на Европу, может возникнуть соблазн принять холодный душ, чтобы снизить температуру. Но эксперты предупреждают, что ополаскивание холодной водой на самом деле не эффективно. Куда более эффективным, на самом деле, является купание в теплой воде, пишет Фокус.

По словам профессора анатомии Ланкастерского университета Адама Тейлора, дело в том, как наши кровеносные сосуды реагируют на изменения температуры. Хотя погружение в холодную ванну или душ сразу после пребывания на жаре может быть приятным для кожи, это не делает того, что необходимо для снижения температуры тела.

Оптимальная температура человеческого тела составляет около 37°C. Когда наше тело перегревается, запускаются несколько механизмов, помогающих нам охладиться — одной из наиболее важных является расширение кровеносных сосудов, что позволяет большему количеству крови приблизиться к относительно более прохладной поверхности кожи.

По словам профессора Тейлора, при воздействии холода, например, холодного душа, кровеносные сосуды у кожи сужаются, уменьшая приток крови к этим участкам. Простыми словами, мы обманываем свой организм, убеждая его, что ему не нужно охлаждаться, а необходимо сохранять тепло. Это будет удерживать тепло внутри и вокруг ваших органов, вместо того чтобы отводить его.

Отметим, что в последние дни жители Европы подвергаются воздействию рекордной жары. В результате многие люди прибегают к ледяным ваннам или погружению в холодную воду, чтобы охладиться. Однако эксперты предупреждают, что внезапное воздействие очень низких температур может иметь опасные последствия для некоторых людей.

Например, погружение в прохладную воду температурой 15°C может вызвать реакцию холодного шока, которая приводит к быстрому сужению кровеносных сосудов в коже. Это повышает кровяное давление и может быть особенно опасно для людей с сопутствующими заболеваниями сердца, такими как ишемическая болезнь сердца.

К счастью, по словам профессора Тейлора, такие случаи крайне редки. Более того, ничего подобного, вероятно, не произойдет, если просто принять прохладный душ, а не погружаться в холодную ванну или водоем.

Несмотря на то, что холодный душ не рекомендуется, горячий душ также не является хорошим вариантом в жаркий день. Вода, которая теплее тела, будет передавать тепло телу, потенциально повышая его внутреннюю температуру. Таким образом, ученые пришли к выводу, что наиболее эффективной является теплый душ или ванна — идеальная температура воды составляет 26-27°C.

Эксперты отмечают, что существует еще одна важная причина отказаться от холодного душа в жаркий день — он не обеспечивает полного очищения. Предыдущие исследования уже показали, что холодная вода менее эффективна в удалении и расщеплении кожного сала и бактерий на коже в сравнении с теплой водой. Это означает, что запах тела может сохраняться, а скопившаяся в порах грязь может привести к появлению черных точек, белых точек и угревой сыпи.

При написании использовались материалы The Conversation, Daily Mail.