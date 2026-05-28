Названо ефективний спосіб охолодитися у спеку: як правильно приймати душ влітку

Дослідники стверджують, що більшість людей неправильно приймають душ у спекотну пору року.

Поки невблаганна спека обрушується на Європу, може виникнути спокуса прийняти холодний душ, щоб знизити температуру. Але експерти попереджають, що ополіскування холодною водою насправді не ефективне. Куди більш ефективним, насправді, є купання в теплій воді, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами професора анатомії Ланкастерського університету Адама Тейлора, справа в тому, як наші кровоносні судини реагують на зміни температури. Хоча занурення в холодну ванну або душ одразу після перебування на спеці може бути приємним для шкіри, це не робить того, що необхідно для зниження температури тіла.

Відео дня

Оптимальна температура людського тіла становить близько 37°C. Коли наше тіло перегрівається, запускаються кілька механізмів, які допомагають нам охолодитися, — одним із найважливіших є розширення кровоносних судин, що дає змогу більшій кількості крові наблизитися до відносно прохолоднішої поверхні шкіри.

За словами професора Тейлора, під час впливу холоду, наприклад, холодного душу, кровоносні судини біля шкіри звужуються, зменшуючи приплив крові до цих ділянок. Простими словами, ми обманюємо свій організм, переконуючи його, що йому не потрібно охолоджуватися, а необхідно зберігати тепло. Це буде утримувати тепло всередині і навколо ваших органів, замість того щоб відводити його.

Зазначимо, що останніми днями жителі Європи зазнають впливу рекордної спеки. У результаті багато людей вдаються до крижаних ванн або занурення в холодну воду, щоб охолодитися. Однак експерти попереджають, що раптовий вплив дуже низьких температур може мати небезпечні наслідки для деяких людей.

Наприклад, занурення в прохолодну воду температурою 15°C може викликати реакцію холодного шоку, яка призводить до швидкого звуження кровоносних судин у шкірі. Це підвищує кров'яний тиск і може бути особливо небезпечно для людей із супутніми захворюваннями серця, такими як ішемічна хвороба серця.

На щастя, за словами професора Тейлора, такі випадки вкрай рідкісні. Ба більше, нічого подібного, ймовірно, не станеться, якщо просто прийняти прохолодний душ, а не занурюватися в холодну ванну або водойму.

Незважаючи на те, що холодний душ не рекомендується, гарячий душ також не є хорошим варіантом у спекотний день. Вода, яка тепліша за тіло, передаватиме тепло тілу, потенційно підвищуючи його внутрішню температуру. Таким чином, учені дійшли висновку, що найефективнішою є теплий душ або ванна — ідеальна температура води становить 26-27°C.

Експерти зазначають, що існує ще одна важлива причина відмовитися від холодного душу в спекотний день — він не забезпечує повного очищення. Попередні дослідження вже показали, що холодна вода менш ефективна у видаленні та розщепленні шкірного сала і бактерій на шкірі, порівняно з теплою водою. Це означає, що запах тіла може зберігатися, а бруд, що скупчився в порах, може призвести до появи чорних крапок, білих крапок і вугрового висипу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені відкрили геніальний спосіб схуднення, не виходячи з ванни.

Раніше Фокус писав і про те, що поставлено крапку в тому, як насправді слід приймати душ.

Під час написання використовували матеріали The Conversation, Daily Mail.