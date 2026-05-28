Тысячи градостроителей по всему миру ошиблись: в опасности оказались миллиарды людей

Прогнозы уровня моря, используемые градостроителями по всему земному шару, основаны на одном предположении — оказалось, что оно не верно.

Градостроители по всему миру руководствуются одним предположением: земля остается неподвижной, в то время как уровень воды поднимается. Это предположение определяет строительство противопаводковых сооружений, зонирование и сроки развития инфраструктуры на тысячах километров береговой линии, пишет Фокус.

Теперь новые спутниковые измерения показывают, что это предположение неверно для миллиардов людей, живущих на побережье. Данные указывают на то, что в густонаселенных местах земля вовсе не остается неподвижной.

В ходе исследования команда из Мюнхена и Нового Орлеана подсчитала масштабы движения поверхности земли в глобальном масштабе. Результаты показывают, что жители густонаселенных прибрежных районов в среднем испытывают повышение уровня моря примерно на 0,64 сантиметра в год.

По словам ученых, эта цифра примерно втрое превышает среднемировой показатель для береговой линии и почти вдвое превышает климатически обусловленное повышение уровня моря, указанное в большинстве прогнозов.

По словам ведущего автора исследования, доктора Юлиуса Оэльсмана из Немецкого геодезического исследовательского института, они с коллегами обнаружили, что около 71% населения прибрежных районов мира проживает в регионах, затронутых оседанием грунта.

Согласно статистике, некоторые места выделяются скоростью оседания грунта. Например, Джакарта в среднем опускается более чем на 1,3 сантиметра в год, такие же темпы наблюдаются в Тяньцзинь в Китае, а Бангкок немного отстает. Отметим, что эти цифры являются средними значениями, поскольку в некоторых районах Джакарты земля опускается более чем на 3,8 сантиметра в год.

Такие колебания на одном горизонте были практически незаметны, пока спутники не начали наблюдать за ситуацией сверху. Теперь ученые обнаружили, что в жители некоторых районов в Бангладеш, Таиланде, Египте и Нигерии испытывают проседание примерно на 0,76 сантиметра в год. В США, Нидерландах и Италии этот показатель ниже — около 0,5 сантиметра.

Что касается того, почему это происходит, ученые считают, что существует несколько факторов, например:

добыча грунтовых вод возглавляет список;

откачка воды из водоносных горизонтов;

добыча нефти и газа;

вес небоскребов, дорог и инфраструктуры;

рыхлые речные отложения.

Однако более медленные геологические процессы также играю роль, например, тектонические сдвиги. Впрочем, ученые предупреждают, что в мире нет двух мест, где проседание грунта происходит по одинаковым причинам.

Авторы исследования отмечают, что скорость проседания отдельных регионов не является постоянной. Например, в худший период Токио опускался почти на 10,2 сантиметра в год. Причем в некоторых районах этот показатель был ближе к 22,8 сантиметрам. Японское правительство запретило интенсивную промышленную откачку грунтовых вод и перешло на альтернативные источники водоснабжения — это помогло снизить темпы проседания.

При написании использовались материалы Nature Communications, Earth.com.