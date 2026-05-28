Тисячі містобудівників по всьому світу помилилися: у небезпеці опинилися мільярди людей

Прогнози рівня моря, які використовують містобудівники по всій земній кулі, ґрунтуються на одному припущенні — виявилося, що воно не вірне.

Містобудівники в усьому світі керуються одним припущенням: земля залишається нерухомою, тоді як рівень води піднімається. Це припущення визначає будівництво протипаводкових споруд, зонування і терміни розвитку інфраструктури на тисячах кілометрів берегової лінії, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тепер нові супутникові вимірювання показують, що це припущення невірне для мільярдів людей, що живуть на узбережжі. Дані вказують на те, що в густонаселених місцях земля зовсім не залишається нерухомою.

Відео дня

Під час дослідження команда з Мюнхена і Нового Орлеана підрахувала масштаби руху поверхні землі в глобальному масштабі. Результати показують, що жителі густонаселених прибережних районів у середньому відчувають підвищення рівня моря приблизно на 0,64 сантиметра на рік.

За словами вчених, ця цифра приблизно втричі перевищує середньосвітовий показник для берегової лінії і майже вдвічі перевищує кліматично зумовлене підвищення рівня моря, зазначене в більшості прогнозів.

За словами провідного автора дослідження, доктора Юліуса Оельсмана з Німецького геодезичного дослідницького інституту, вони з колегами виявили, що приблизно 71% населення прибережних районів світу проживає в регіонах, які зачіпає осідання ґрунту.

Згідно зі статистикою, деякі місця виділяються швидкістю осідання ґрунту. Наприклад, Джакарта в середньому опускається більш ніж на 1,3 сантиметра на рік, такі самі темпи спостерігаються в Тяньцзінь у Китаї, а Бангкок трохи відстає. Зазначимо, що ці цифри є середніми значеннями, оскільки в деяких районах Джакарти земля опускається більш ніж на 3,8 сантиметра на рік.

Такі коливання на одному горизонті були практично непомітні, поки супутники не почали спостерігати за ситуацією зверху. Тепер учені виявили, що жителі деяких районів у Бангладеш, Таїланді, Єгипті та Нігерії відчувають просідання приблизно на 0,76 сантиметра на рік. У США, Нідерландах та Італії цей показник нижчий — близько 0,5 сантиметра.

Щодо того, чому це відбувається, вчені вважають, що існує кілька чинників, наприклад:

видобуток ґрунтових вод очолює список;

відкачування води з водоносних горизонтів;

видобуток нафти і газу;

вага хмарочосів, доріг та інфраструктури;

пухкі річкові відкладення.

Однак повільніші геологічні процеси також відіграють роль, наприклад, тектонічні зсуви. Утім, учені попереджають, що у світі немає двох місць, де просідання ґрунту відбувається з однакових причин.

Автори дослідження зазначають, що швидкість просідання окремих регіонів не є сталою. Наприклад, у найгірший період Токіо опускався майже на 10,2 сантиметра на рік. Причому в деяких районах цей показник був ближчим до 22,8 сантиметрів. Японський уряд заборонив інтенсивне промислове відкачування ґрунтових вод і перейшов на альтернативні джерела водопостачання — це допомогло знизити темпи просідання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 18 найбільших річкових дельт Землі несподівано почали просідати.

Раніше Фокус писав про те, що щось у надрах Землі тягне земну кору вниз під Туреччиною: вчені не знають, чому.

Під час написання використовували матеріали Nature Communications, Earth.com.