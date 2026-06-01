Тысячи людей на Земле не знают, что такое душистый перец: ответ может удивить (видео)

Статистика поисковых систем свидетельствует о том, что множество людей на планете понятия не имеют что такое на самом деле душистый перец.

Если взглянуть на статистику поисковых систем, можно заметить, что тысячи людей ежегодно задают Google один и тот же вопрос: что такое душистый перец и из чего он сделан? К удивлению многих, душистый перец вовсе не является смесью множества различных ароматических и пряных специй, а ягодой, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам исследователей, душистый перец — это всего лишь высушенные незрелые ягоды Pimenta dioica, дерева, произрастающего в Центральной Америке и Карибском бассейне, которые обычно измельчают и продают в качестве порошка.

Відео дня

Считается, что эта специя, наиболее тесно связана с мексиканской и карибской кухней. Например, именно душистый перец является основным вкусом ямайской приправы "джерк", но он также часто встречается в кулинарии всего региона. Впрочем, несмотря на то, что душистый перец родом из Америки, он также уверенно обосновался на кухнях по всему миру, от шведских фрикаделек и португальских рагу до глинтвейна.

Исследования показывают, что в Америке душистый перец используется веками, а, возможно, и тысячелетиями. Например, коренные жители майя использовали его для ароматизации шоколадных напитков, а коренные жители Карибского бассейна сжигали листья и древесину для копчения мяса.

Известно, что испанские конкистадоры обнаружили ягоды в так называемом "Новом Свете" и привезли в Европу, где он стал сенсацией и символом статуса. Британская империя быстро монополизировала торговлю через колониальную Ямайку, закрепив за островом статус основного мирового источника этой пряности, который он сохраняет и по сей день.

Впрочем, несмотря на популярность душистого перца в Европе, все попытки выращивать его за пределами Америки потерпели неудачу. При высадке растения в других регионах деревья упорно отказывались плодоносить, а потому производство душистого перца оставалась привязанным к Карибскому бассейну и Центральной Америке.

По словам исследователей, душистый перец содержит эвгенол — химическое вещество, содержащееся в гвоздике и корице, и известное своими противовоспалительными, антиоксидантными и мягкими обезболивающими свойствами. Также в лабораторных условиях были продемонстрированы антимикробные свойства душистого перца. Возможно, это также связано с тем, что душистый перец исторически использовался для консервирования мяса в теплом климате.

К слову, душистый перец имеет множество названий. Наиболее распространенные из них:

ямайский перец;

миртовый перец;

пименто.

Считается, что слово "душистый перец" было придумано первыми европейскими колонизаторами, прибывшими в Америку, которые почитали специю за сочетание ароматов корицы, мускатного ореха, гвоздики и черного перца.

Напомним, ранее мы писали о том, что большинство людей в мире, не знают, из чего делают паприку.

Ранее Фокус писал о том, как кора дерева стала одной из самых любимых специй в мире: что такое корица на самом деле.

При написании использовались материалы IFLScience.