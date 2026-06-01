Тисячі людей на Землі не знають, що таке запашний перець: відповідь може здивувати (відео)

Статистика пошукових систем свідчить про те, що безліч людей на планеті й гадки не мають що таке насправді запашний перець.

Якщо поглянути на статистику пошукових систем, можна помітити, що тисячі людей щорічно ставлять Google одне й те саме запитання: що таке запашний перець і з чого його зроблено? На подив багатьох, запашний перець зовсім не є сумішшю безлічі різних ароматичних і пряних спецій, а ягодою, пише Фокус.

За словами дослідників, запашний перець — це всього лише висушені незрілі ягоди Pimenta dioica, дерева, що росте в Центральній Америці та Карибському басейні, які зазвичай подрібнюють і продають як порошок.

Вважається, що ця спеція найтісніше пов'язана з мексиканською та карибською кухнею. Наприклад, саме духмяний перець є основним смаком ямайської приправи "джерк", але він також часто трапляється в кулінарії всього регіону. Утім, незважаючи на те, що духмяний перець родом з Америки, він також упевнено влаштувався на кухнях по всьому світу, від шведських фрикадельок і португальських рагу до глінтвейну.

Дослідження показують, що в Америці запашний перець використовують століттями, а, можливо, й тисячоліттями. Наприклад, корінні жителі майя використовували його для ароматизації шоколадних напоїв, а корінні жителі Карибського басейну спалювали листя і деревину для копчення м'яса.

Відомо, що іспанські конкістадори виявили ягоди в так званому "Новому Світі" і привезли до Європи, де він став сенсацією і символом статусу. Британська імперія швидко монополізувала торгівлю через колоніальну Ямайку, закріпивши за островом статус основного світового джерела цієї прянощі, який він зберігає й донині.

Утім, незважаючи на популярність запашного перцю в Європі, всі спроби вирощувати його за межами Америки зазнали невдачі. При висадці рослини в інших регіонах дерева вперто відмовлялися плодоносити, а тому виробництво запашного перцю залишалася прив'язаним до Карибського басейну та Центральної Америки.

За словами дослідників, запашний перець містить евгенол — хімічну речовину, яка міститься в гвоздиці та кориці, і відома своїми протизапальними, антиоксидантними та м'якими знеболювальними властивостями. Також у лабораторних умовах було продемонстровано антимікробні властивості запашного перцю. Можливо, це також пов'язано з тим, що запашний перець історично використовували для консервування м'яса в теплому кліматі.

До слова, запашний перець має безліч назв. Найпоширеніші з них:

ямайський перець;

миртовий перець;

піменто.

Вважається, що слово "запашний перець" вигадали перші європейські колонізатори, які прибули до Америки і вшановували спецію за поєднання ароматів кориці, мускатного горіха, гвоздики і чорного перцю.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.