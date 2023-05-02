Продажі нових авто в Україні зросли вчетверо: найпопулярніші марки та моделі

В Україні продовжують зростати продажі нових автомобілів, хоча до рівня 2021 року ринок ще не відновився. Найбільшим попитом, як і раніше, користуються кросовери.

Авторинок України продемонстрував серйозне зростання у квітні. Усього за місяць продано 5160 нових легкових авто, що у 4,3 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопрому".

Таке стрімке зростання зумовлене тим, що в перші місяці повномасштабного російського вторгнення українці майже не купували автомобілі. Наразі, незважаючи на продовження війни, авторинок України активізувався. У квітні було продано на 14% більше машин, ніж у березні, проте це все одно майже на 49% менше, ніж у 2021 році.

Renault Duster залишається лідером на ринку Фото: Renault

Лідери ринку залишаються незмінними. Перше місце залишається за Toyota (805 проданих авто), а друге за Renault (543 шт.). На третю позицію піднялися BMW (439 авто), а замикають ТОП 5 Volkswagen (417 авто) та Skoda (393).

Найпопулярніший автомобіль в Україні — як і раніше, Renault Duster. За квітень продали 508 кросоверів. Також мали попит Toyota RAV4, Mazda CX-5, Nissan Qashqai і BMW X1.

Загалом за 4 місяці 2023 року українці придбали 16,4 тис. нових легкових авто. Це на 32% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні суттєво збільшився попит на автомобілі із пробігом.

Також ми писали, що в Україні різко зріс продаж електромобілів.