У США майже сотня автомобілів потрапила у ДТП через пилову бурю: є загиблі (відео)

Через негоду видимість на дорозі стала неймовірно низькою. У ДТП зіткнулися від 40 до 60 легкових автомобілів та ще близько 30 комерційних авто.

В американському штаті Іллінойс сильна пилова буря спричинила масову ДТП за участю майже сотні автомобілів. Про це розповіли в агенціїі Reuters.

На автомагістралі І-55 зіткнулися десятки автомобілів. Сильні пориви вітру підняли бруд з полів ферм і рознесли його по окрузі.

Через негоду видимість на дорозі стала неймовірно низькою. Водії не встигали вчасно зреагувати, через що стикалися один з одним.

Влада Іллінойсу заявила, що у ДТП зіткнулися від 40 до 60 легкових автомобілів і ще близько 30 комерційних авто. Аварії викликали пожежі, і рятувальники вже перебувають на місці інциденту.

Також відомо, що у масовій ДТП загинули шестеро людей. Ще понад 20 людей отримали травми. Їх оперативно доставили до районних лікарень.

На опублікованих відео можна помітити згорілі автомобілі та безліч пошкоджень. Поліція з'ясовує усі причини інциденту.

Всю автомагістраль зараз перекрили з усіх напрямків. Влада закликала водіїв шукати альтернативні маршрути.

Раніше Фокус писав, що у США на автостраді сталася незвичайна ДТП за участю Kia Soul.