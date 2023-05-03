Названо найкрасивіші інтер'єри авто за 2023 рік (фото)
Визначено 10 найкрасивіших автомобільних інтер'єрів у 2023 році. До списку переможців увійшли не лише преміальні моделі, а й бюджетніші.
До списку найкрасивіших автомобільних інтер'єрів за версією Wards Auto у 2023 році вперше увійшли шість моделей на електротязі. Про це розповіли на сайті конкурсу.
Експерти визначили найкрасивіші автомобільні інтер'єри та найкращі UX-дизайни інформаційно розважальних систем. Також враховувалася якість складання та зручність використання.
Цікаво те, що до десятки переможців у 2023 році увійшли не лише преміальні моделі. Серед них є кросовери, пікапи та електрокари.
Список номінантів на звання найкрасивішого автомобільного інтер'єру 2023 року:
- Acura Integra
- Bentley Bentayga
- BMW i7
- Cadillac Lyriq
- Cherolet Trax
- Ford F-150 Lightning
- Genesis GV60
- GMC Hummer
- Honda CR-V Hybrid
- Hyundai Palisade
- Jeep Wagoneer L
- Kia Sportage Hybrid
- Land Rover Range Rover
- Lexus RX 500h
- Mazda CX-50
- Mercedes EQB
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Ariya
- Toyota Prius
- Volvo C40
- Volkswagen Arteon
Переможцями стали моделі:
- BMW i7
- Cadillac Lyriq
- Ford F-150 Lightning
- Genesis GV60
- GMC Hummer
- Hyundai Palisade
- Jeep Wagoneer L
- Kia Sportage Hybrid
- Land Rover Range Rover
- Nissan Ariya
Експерти відзначили, що більшість автомобілів мають унікальні особливості інтер'єру, які виділяють їх серед інших моделей. Вони мають креативні елементи дизайну, які дарують водієві та його пасажирам незабутній досвід.
Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Нью-Йорку оголосили лауреатів конкурсу World Car of the Year 2023 ("Всесвітній автомобіль 2023 року").