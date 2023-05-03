У США торнадо підкинув автомобіль у повітря (відео)

Торнадо EF-2 залишив після себе руйнування завдовжки близько 4,8 км. На щастя, повідомлень про постраждалих внаслідок стихійного лиха не надходило.

У суботу торнадо EF-2 накрив Палм-Біч-Гарденс у Південній Флориді. Внаслідок стихійного лиха постраждали автомобілі та будівлі. Про це повідомили на сайті Carscoops.

На одному відео можна побачити, як торнадо підкидає автомобіль вгору. Авто кілька секунд крутилося у повітрі, після чого впало на землю.

Очевидці поділилися, що бачили, як торнадо повалив дерева та підкидав угору автомобілі. На щастя, повідомлень про постраждалих не надходило.

У Національній метеорологічній службі зазначили, що максимальна швидкість торнадо EF-2 досягала 209 км/год. Він розпочався зі сходу та рухався на північний схід. Приблизно через 11 хвилин він розвіявся.

Торнадо залишив після себе руйнування завдовжки близько 4,8 км. Збитки оцінюються в сотні тисяч доларів.

Внаслідок негоди було повалено дерева та ліхтарні стовпи, пошкоджено будівлі, а дороги заблоковано уламками. Після цього на дорогах зібралися автомобілі.

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