В Україні на продаж виставили незвичайний саморобний автомобіль за $2000 (фото)

Автомобіль має оригінальний кузов із двома бічними дверима. Багато деталей було створено з нуля, але деякі з них запозичили від радянських моделей.

У Київській області на продаж виставили саморобний автомобіль, створений у 1974 році. Подробиці про авто повідомили на сайті Auto.RIA.

Саморобне авто було створено із запчастин одразу кількох радянських моделей. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном, який передає потужність на задні колеса.

Продавець надав мало інформації про автомобіль, тож його характеристики невідомі. Проте він зазначив, що пробіг авто становить 100 тисяч кілометрів.

Автомобіль має оригінальний кузов з двома бічними дверима. У салоні спереду встановлені два крісла, а позаду — диван.

В інтер'єрі встановлена панель приладів від "Москвич-408" і годинник. Цікаво, що автомобіль має техпаспорт і може експлуатуватися на дорогах загального користування.

Усередині встановлена панель приладів від "Москвич-408" Фото: auto.ria.com

Позаду встановлені ліхтарі від ВАЗ-2101. Більшість кузовних деталей було виготовлено самостійно.

Задні ліхтарі запозичені від ВАЗ-2101 Фото: auto.ria.com

Саморобний автомобіль зараз має далеко не найкращий стан. На кузові є іржа, а фарба вицвіла.

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