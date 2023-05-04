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Британці назвали найкращі вживані кросовери до $12 500 (фото)

Фото: Dacia | Кросовер Duster похвалили за просторий інтер'єр

До рейтингу увійшли 10 кросоверів до $12 500, на які варто звернути увагу. Ці моделі мають безліч плюсів, які подобаються їх власникам.

Британські експерти назвали 10 найкращих кросоверів з пробігом за ціною до $12 500. Ці моделі мають безліч переваг перед іншими авто. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На ринку кросоверів є безліч цікавих моделей, які приваблюють своєю практичністю і стильним дизайном. Проте вибрати автомобіль з пробігом не так і просто.

Експерти протестували десятки вживаних кросоверів, щоб розповісти про їхні переваги та недоліки. Вони обрали 10 моделей, на які, на їхню думку, слід звернути увагу.

Топ 10 найкращих уживаних кросоверів до $12 500:

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai має багате оснащення та низьку витрату палива
Фото: Nissan

Плюси:

  • хороша шумоізоляція;
  • багате оснащення;
  • низька витрата палива.

Мінуси:

  • низька надійність;
  • жорстка підвіска;
  • поганий задній огляд.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar відрізняється просторим інтер'єром
Фото: Renault

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • великий багажник;
  • тиха робота двигуна.

Мінуси:

  • низька якість збірки;
  • погана плавність роботи гальм;
  • жорстка підвіска.

8. Renault Captur

Renault Captur пропонує багате оснащення за бюджетний цінник
Фото: Renault

Плюси:

  • практичний інтер'єр;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • низька якість збірки;
  • малопотужні двигуни;
  • мало місця для задніх пасажирів.

7. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis має просторий інтер'єр попри компактні габарити
Фото: Suzuki

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • багате оснащення;
  • хороша маневреність.

Мінуси:

  • низька плавність ходу;
  • непередбачуване керування;
  • незручна мультимедійна система.

6. Skoda Yeti

Skoda Yeti доступний з безліччю двигунів на вибір
Фото: Skoda

Плюси:

  • приємне керування;
  • просторий інтер'єр;
  • є потужні двигуни.

Мінуси:

  • погана шумоізоляція;
  • низька плавність ходу;
  • незручні задні сидіння.

5. Mazda CX-5

Mazda CX-5 має просторий інтер'єр
Фото: Mazda

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • приємне керування;
  • низька витрата палива.

Мінуси:

  • погана шумоізоляція;
  • жорстка підвіска;
  • порожній інтер'єр.

4. Dacia/Renault Duster

Duster завоював величезну популярність в Україні
Фото: Dacia

Плюси:

  • низька вартість авто;
  • просторий інтер'єр;
  • чудова прохідність повнопривідної версії.

Мінуси:

  • погане оснащення;
  • низька якість збірки інтер'єру;
  • низький рейтинг безпеки.

3. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson має багате оснащення
Фото: Hyundai

Плюси:

  • багате оснащення;
  • бюджетний цінник

Мінуси:

  • порожній інтер'єр;
  • жорстка підвіска;
  • висока витрата палива.

2. Kia Sportage

Kia Sportage відрізняється просторим салоном
Фото: Kia

Плюси:

  • просторий та практичний інтер'єр;
  • бюджетний цінник;
  • приємне кермування.

Мінуси:

  • дизельний двигун працює шумно;
  • відсутність автоматичного екстреного гальмування на деяких версіях.

1. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara має приємне керування та просторий салон
Фото: Suzuki

Плюси:

  • приємне керування;
  • просторий та практичний інтер'єр;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • ﻿високий рівень шкідливих викидів;
  • дизельний двигун працює шумно;
  • низька якість збірки інтер'єру.

Раніше Фокус писав, що Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найнебезпечніші автомобілі 2023 року за підсумками нових краш-тестів.