Британці назвали найкращі вживані кросовери до $12 500 (фото)
До рейтингу увійшли 10 кросоверів до $12 500, на які варто звернути увагу. Ці моделі мають безліч плюсів, які подобаються їх власникам.
Британські експерти назвали 10 найкращих кросоверів з пробігом за ціною до $12 500. Ці моделі мають безліч переваг перед іншими авто. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
На ринку кросоверів є безліч цікавих моделей, які приваблюють своєю практичністю і стильним дизайном. Проте вибрати автомобіль з пробігом не так і просто.
Експерти протестували десятки вживаних кросоверів, щоб розповісти про їхні переваги та недоліки. Вони обрали 10 моделей, на які, на їхню думку, слід звернути увагу.
Топ 10 найкращих уживаних кросоверів до $12 500:
10. Nissan Qashqai
Плюси:
- хороша шумоізоляція;
- багате оснащення;
- низька витрата палива.
Мінуси:
- низька надійність;
- жорстка підвіска;
- поганий задній огляд.
9. Renault Kadjar
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- великий багажник;
- тиха робота двигуна.
Мінуси:
- низька якість збірки;
- погана плавність роботи гальм;
- жорстка підвіска.
8. Renault Captur
Плюси:
- практичний інтер'єр;
- багате оснащення.
Мінуси:
- низька якість збірки;
- малопотужні двигуни;
- мало місця для задніх пасажирів.
7. Suzuki Ignis
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- багате оснащення;
- хороша маневреність.
Мінуси:
- низька плавність ходу;
- непередбачуване керування;
- незручна мультимедійна система.
6. Skoda Yeti
Плюси:
- приємне керування;
- просторий інтер'єр;
- є потужні двигуни.
Мінуси:
- погана шумоізоляція;
- низька плавність ходу;
- незручні задні сидіння.
5. Mazda CX-5
Плюси:
- просторий інтер'єр;
- приємне керування;
- низька витрата палива.
Мінуси:
- погана шумоізоляція;
- жорстка підвіска;
- порожній інтер'єр.
4. Dacia/Renault Duster
Плюси:
- низька вартість авто;
- просторий інтер'єр;
- чудова прохідність повнопривідної версії.
Мінуси:
- погане оснащення;
- низька якість збірки інтер'єру;
- низький рейтинг безпеки.
3. Hyundai Tucson
Плюси:
- багате оснащення;
- бюджетний цінник
Мінуси:
- порожній інтер'єр;
- жорстка підвіска;
- висока витрата палива.
2. Kia Sportage
Плюси:
- просторий та практичний інтер'єр;
- бюджетний цінник;
- приємне кермування.
Мінуси:
- дизельний двигун працює шумно;
- відсутність автоматичного екстреного гальмування на деяких версіях.
1. Suzuki Vitara
Плюси:
- приємне керування;
- просторий та практичний інтер'єр;
- багате оснащення.
Мінуси:
- високий рівень шкідливих викидів;
- дизельний двигун працює шумно;
- низька якість збірки інтер'єру.
Раніше Фокус писав, що Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найнебезпечніші автомобілі 2023 року за підсумками нових краш-тестів.