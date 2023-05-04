Британці назвали найкращі вживані кросовери до $12 500 (фото)

До рейтингу увійшли 10 кросоверів до $12 500, на які варто звернути увагу. Ці моделі мають безліч плюсів, які подобаються їх власникам.

Британські експерти назвали 10 найкращих кросоверів з пробігом за ціною до $12 500. Ці моделі мають безліч переваг перед іншими авто. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

На ринку кросоверів є безліч цікавих моделей, які приваблюють своєю практичністю і стильним дизайном. Проте вибрати автомобіль з пробігом не так і просто.

Експерти протестували десятки вживаних кросоверів, щоб розповісти про їхні переваги та недоліки. Вони обрали 10 моделей, на які, на їхню думку, слід звернути увагу.

Топ 10 найкращих уживаних кросоверів до $12 500:

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai має багате оснащення та низьку витрату палива Фото: Nissan

Плюси:

хороша шумоізоляція;

багате оснащення;

низька витрата палива.

Мінуси:

низька надійність;

жорстка підвіска;

поганий задній огляд.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar відрізняється просторим інтер'єром Фото: Renault

Плюси:

просторий інтер'єр;

великий багажник;

тиха робота двигуна.

Мінуси:

низька якість збірки;

погана плавність роботи гальм;

жорстка підвіска.

8. Renault Captur

Renault Captur пропонує багате оснащення за бюджетний цінник Фото: Renault

Плюси:

практичний інтер'єр;

багате оснащення.

Мінуси:

низька якість збірки;

малопотужні двигуни;

мало місця для задніх пасажирів.

7. Suzuki Ignis

Suzuki Ignis має просторий інтер'єр попри компактні габарити Фото: Suzuki

Плюси:

просторий інтер'єр;

багате оснащення;

хороша маневреність.

Мінуси:

низька плавність ходу;

непередбачуване керування;

незручна мультимедійна система.

6. Skoda Yeti

Skoda Yeti доступний з безліччю двигунів на вибір Фото: Skoda

Плюси:

приємне керування;

просторий інтер'єр;

є потужні двигуни.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

низька плавність ходу;

незручні задні сидіння.

5. Mazda CX-5

Mazda CX-5 має просторий інтер'єр Фото: Mazda

Плюси:

просторий інтер'єр;

приємне керування;

низька витрата палива.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

жорстка підвіска;

порожній інтер'єр.

4. Dacia/Renault Duster

Duster завоював величезну популярність в Україні Фото: Dacia

Плюси:

низька вартість авто;

просторий інтер'єр;

чудова прохідність повнопривідної версії.

Мінуси:

погане оснащення;

низька якість збірки інтер'єру;

низький рейтинг безпеки.

3. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson має багате оснащення Фото: Hyundai

Плюси:

багате оснащення;

бюджетний цінник

Мінуси:

порожній інтер'єр;

жорстка підвіска;

висока витрата палива.

2. Kia Sportage

Kia Sportage відрізняється просторим салоном Фото: Kia

Плюси:

просторий та практичний інтер'єр;

бюджетний цінник;

приємне кермування.

Мінуси:

дизельний двигун працює шумно;

відсутність автоматичного екстреного гальмування на деяких версіях.

1. Suzuki Vitara

Suzuki Vitara має приємне керування та просторий салон Фото: Suzuki

Плюси:

приємне керування;

просторий та практичний інтер'єр;

багате оснащення.

Мінуси:

﻿ високий рівень шкідливих викидів;

високий рівень шкідливих викидів; дизельний двигун працює шумно;

низька якість збірки інтер'єру.

Раніше Фокус писав, що Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найнебезпечніші автомобілі 2023 року за підсумками нових краш-тестів.