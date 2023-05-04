В Індії помітили новий бюджетний кросовер Hyundai за $7300 (фото)

Hyundai Exter дуже відрізняється від інших автомобілів бренду своїм дизайном. Модель стане найдешевшим кросовером Hyundai.

В Індії на дорогах помітили новий Hyundai Exter, який стане найдешевшим кросовером у модельному ряді бренду. Про це розповіли на сайті Cardekho.

Hyundai Exter дуже відрізняється від інших автомобілів бренду зовні. Попереду розташована роздільна оптика з вузькими ходовими вогнями. Під ними знаходиться широка решітка радіатора.

Позаду встановлені ліхтарі, з'єднані глянсовою смугою. На кузові є пластикові матові накладки.

Між задніми ліхтарями розмістили глянсову смугу Фото: Cardekho

Hyundai Exter створено на базі Grand i10 Nios. Обидва авто мають схожі габарити, але новинка отримала збільшений кліренс.

Кросовер спершу оснастять лише 1,2-літровим бензиновим двигуном потужністю 83 к.с. і 114 Нм крутного моменту. У майбутньому з'являться модифікації з 1,0-літровим турбованим двигуном. Обидва двигуни будуть працювати в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Важливо Hyundai стала найприбутковішою публічною компанією Південної Кореї

Прем'єра Hyundai Exter відбудеться в Індії у червні 2023 року. Ціни на місцевому ринку починаються з 600 000 індійських рупій (7330 доларів).

Раніше Фокус повідомляв, що в Південній Кореї надійшов у виробництво новий Hyundai Sonata 2023 року.