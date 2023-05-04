General Motors показали стильного та недорогого конкурента Audi A6 та Lexus ES (фото)

Седан Buick LaCrosse відрізняється елегантним ретро-дизайном та багатим оснащенням. Модель запропонована з бензиновими турбомоторами потужністю 179 та 237 к. с.

Опубліковано офіційні фото Buick LaCrosse нового покоління. Великий преміальний седан Е-класу мають презентувати 15 травня. Перші подробиці моделі розкрили на офіційному сайті концерну General Motors.

Новий Buick LaCrosse представлять у Китаї, адже саме в цій країні випускатимуть седан. Він стане доступнішою альтернативою Audi A6 і Lexus ES.

В обробці чимало хрому Фото: General Motors

Дизайн Buick LaCrosse 2023 став оригінальнішим і несе елементи ретро-стилю, як у кросовера Envista. У авто плавні форми кузова, похилий аркоподібний дах і виражений "ніс". В обробці використаний хром. Широка решітка радіатора поєднується з тоненькими світлодіодними фарами. Седан став компактнішим за попередника.

Габарити Buick LaCrosse 2023:

довжина – 4996 мм;

ширина – 1866 мм;

висота – 1472 мм;

колісна база – 2905 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: General Motors

У салоні на передній панелі тепер встановлений 30-дюймовий дисплей, розділений на дві секції. Кнопки клімат-контролю стали сенсорними, а селектор КПП винесений на кермову колонку. Оснащення включає панорамний дах, інтернет 5G, дві бездротові зарядки для смартфонів, а також електропривід, вентиляцію та масаж сидінь.

Новий Buick LaCrosse запропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (179 к. с.) та 2,0 л (237 к. с.). Обидві версії оснастять 9-ступінчастою автоматичною КПП. Пізніше лінійку може поповнити гібрид.

Раніше Фокус повідомляв, що Buick показав сімейний електрокросовер за $30 000 із запасом ходу 600 км.

Також ми писали, що найдешевший Cadillac показали до прем'єри.