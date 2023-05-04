Chery готують дешевий кросовер у брутальному стилі: він може з'явитися в Україні (відео)

Новий Jaecoo 7 від Chery орієнтований на експорт і продаватиметься за межами Китаю. Кросовер запропонують зі 197-сильним турбомотором, а потім з'явиться гібридна версія.

Розсекречено дизайн нового кросовера Jaecoo 7. Недорога модель від нового підрозділу концерну Chery надійде у продаж з кінця літа. Відео із кросовером опублікували на Youtube-каналі Chery.

Модель створена спеціально для експорту Фото: скріншот/YouTube

Новий бренд Jaecoo орієнтований на експорт – автомобілі не будуть продаватися у Китаї, а з'являться у Східній Європі, Азії та Латинській Америці. Тож у Jaecoo 7 є шанси з'явитися на українському ринку.

В основі моделей Jaecoo лежать моделі Chery. Зокрема, Jaecoo 7 створено на базі нового Chery TJ-1.

Китайський кросовер відрізняється брутальним незграбним дизайном з високим капотом і розширеними крилами. Величезна решітка радіатора поєднується з тоненькими фарами із піксельною діодною оптикою. Дверні ручки висувні, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

На відео можна розглянути і салон Jaecoo 7. Кросовер отримав віртуальну панель приладів та великий тачскрін мультимедіа.

Спочатку китайський кросовер оснастять 1,6-літровим 197-сильним турбомотором та 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями. Згодом з'явиться гібридна версія. Привід Jaecoo 7 може бути переднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery презентували швидкісний 326-сильний кросовер за $21 500 із витратою всього 1,7 л на 100 км.

Також ми писали про флагманський електрокросовер Chery із запасом ходу 700 км.