Названо найпопулярніші компактні автомобілі з пробігом в Україні (фото)

За перший квартал 2023 року сегмент B-класу зайняв 17,6% від загальної кількості проданих авто з пробігом. До списку лідерів увійшли недорогі моделі, які найчастіше обирають українці.

Експерти назвали найпопулярніші автомобілі B-класу з пробігом в Україні, які чудово підходять для міста. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.

На вторинному ринку України є безліч різноманітних пропозицій. За перший квартал 2023 року сегмент B-класу зайняв 17,6% від загальної кількості проданих авто з пробігом.

Як правило, в сегмент B-класу включаються тільки моделі довжиною від 3,7 до 4,2 м. Вони трохи більші за А-клас, але все ж таки недотягують до більшого C-класу.

Усього названо 15 моделей, які мають найбільший попит на вторинному ринку України. Серед них є багато недорогих автомобілів.

Daewoo Lanos залишається найпопулярнішим автомобілем B-класу з пробігом в Україні Фото: auto.ria.com

Топ 15 найпопулярніших автомобілів B-класу з пробігом в Україні:

Daewoo Lanos Skoda Fabia Chevrolet Aveo Renault Logan Ford Fiesta Hyundai Accent Volkswagen Polo Renault Sandero Hyundai Getz Renault Clio Mercedes-Benz A-Class Kia Rio MINI Cooper Nissan Note Opel Corsa

Раніше Фокус розповів, що у Верховній Раді запропонували встановити заборону експлуатації автомобілів без виданої в Україні сертифікації.