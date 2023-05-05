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Названо найпопулярніші компактні автомобілі з пробігом в Україні (фото)

Фото: Ford | Ford Fiesta увійшов до п'ятірки лідерів на вторинному ринку

За перший квартал 2023 року сегмент B-класу зайняв 17,6% від загальної кількості проданих авто з пробігом. До списку лідерів увійшли недорогі моделі, які найчастіше обирають українці.

Експерти назвали найпопулярніші автомобілі B-класу з пробігом в Україні, які чудово підходять для міста. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.

На вторинному ринку України є безліч різноманітних пропозицій. За перший квартал 2023 року сегмент B-класу зайняв 17,6% від загальної кількості проданих авто з пробігом.

Як правило, в сегмент B-класу включаються тільки моделі довжиною від 3,7 до 4,2 м. Вони трохи більші за А-клас, але все ж таки недотягують до більшого C-класу.

Усього названо 15 моделей, які мають найбільший попит на вторинному ринку України. Серед них є багато недорогих автомобілів.

Daewoo Lanos залишається найпопулярнішим автомобілем B-класу з пробігом в Україні
Фото: auto.ria.com

Топ 15 найпопулярніших автомобілів B-класу з пробігом в Україні:

  1. Daewoo Lanos
  2. Skoda Fabia
  3. Chevrolet Aveo
  4. Renault Logan
  5. Ford Fiesta
  6. Hyundai Accent
  7. Volkswagen Polo
  8. Renault Sandero
  9. Hyundai Getz
  10. Renault Clio
  11. Mercedes-Benz A-Class
  12. Kia Rio
  13. MINI Cooper
  14. Nissan Note
  15. Opel Corsa

Раніше Фокус розповів, що у Верховній Раді запропонували встановити заборону експлуатації автомобілів без виданої в Україні сертифікації.