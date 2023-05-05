Помилка навигатора: жінка на мінівені в'їхала прямо в океан (відео)

Очевидці курйозного ДТП одразу ж кинулися на допомогу туристці. На щастя, жінку вдалося швидко витягти з автомобіля.

На Гаваях туристка на орендованому мінівені Dodge Caravan в'їхала в гавань, довірившись підказкам GPS-навігатора. Про це повідомили на сайті MotorTrend.

Жителька Гаваїв Крісті Хатчінсон була в гавані зі своїм чоловіком Шоном. Вони помітили, як мінівен почав котитися по трапу. З їх слів, туристка впевнено продовжувала їхати вперед.

Саме Хатчінсон і зняла на відео цей інцидент. Спочатку вона не зрозуміла, що відбувається.

Очевидці одразу ж кинулися на допомогу туристці. Невдовзі її витягли з води, а мінівен був повністю затоплений.

Місцеві мешканці навіть встигли закріпити Dodge Caravan, щоби автомобіль не сплив далі. Пізніше на місце інциденту прибули рятувальники.

Цікаво, що туристка не відразу помітила гавань. Вона зазначила, що не встигла вчасно зреагувати та зупинитися. На щастя, ніхто не постраждав.

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