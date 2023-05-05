Не такі, як усі: найдивніші автомобілі від відомих виробників (фото)

Навіть найбільші автовиробники можуть випускати незвичайні автомобілі, які подобаються не всім автолюбителям. Серед них є безліч дивних моделей з цікавими особливостями.

За багаторічну історію автомобілебудування багато брендів вирішувалися на сміливі експерименти, які не завжди виправдовували очікування. Фокус розповість про найдивніші автомобілі від відомих виробників.

Деякі автомобілі мають незвичайний дизайн чи конструкцію. У цю добірку увійшли лише ті авто, які виявилися надто дивними.

Найдивніші автомобілі від світових виробників:

Acura ZDX

Acura ZDX мала незвичайний дизайн Фото: Acura

Купе-кросовер Acura ZDX виявився надто революційним для свого часу. Покупці не були готові до такого сміливого поєднання двох різних типів кузова.

Alfa Romeo 40/60 hp Aerodinamica

Alfa Romeo 40/60 hp Aerodinamica був побудований для рекорду швидкості Фото: Wikipedia

Спортивний автомобіль Alfa Romeo 40/60 hp випускався з 1913 по 1922 рік. У 1914 році було створено незвичайний прототип Aerodinamica, який міг розвивати швидкість до 139 км/год. Його кузов був натхненний аеротехнічною галуззю та швидше нагадував дирижабль.

Aston Martin Cygnet

Aston Martin не став популярним через високу вартість Фото: Wikipedia

Aston Martin Cygnet випускався з 2011 до 2013 року. Він є розкішнішою версією компактного хетчбека Toyota IQ.

Модель була випущена для того, щоб бренд Aston Martin зміг швидко знизити середній показник шкідливих викидів своїх автомобілів. Проте, далеко не всі покупці були готові платити майже 40 тисяч доларів за таке авто.

Audi A2

Audi A2 був неймовірно революційним автомобілем для свого часу Фото: Wikipedia

Audi A2 випускався з 1999 до 2005 року і був неймовірно революційним автомобілем для свого часу. Хетчбек не мав звичного капота, а замінити масло можна було, відкривши лючок на передній панелі.

Версія з покращеним коефіцієнтом аеродинамічного опору 3L у середньому витрачала всього 2,99 літра палива на 100 км. Проте дивний дизайн відштовхнув багатьох потенційних покупців.

BMW Isetta

BMW Isetta допоміг бренду впоратися з повоєнною кризою Фото: Wikipedia

Мініатюрний автомобіль BMW Isseta може здатися дивним експериментом, але саме ця модель дозволила бренду впоратися з повоєнною кризою. Це авто було дуже дешевим і зручним для використання у місті.

Bugatti T57 Coupe by Brown

Bugatti T57 Coupe by Brown сильно відрізняється від стандартної моделі Фото: postwarclassic.com

Оригінальний Bugatti T57 по праву вважається одним із найкрасивіших автомобілів в історії. Попри це, французько-британський художник Джеймс Браун у 50-х вирішив розробити для моделі повністю новий кузов.

Автомобіль став більш обтічний, але його дизайн виявився дивним. Передня частина авто стала виглядати надто сплюснутою, а ззаду з'явилося дивне скління.

Buick Reatta

Buick Reatta не зміг конкурувати з японськими спорткарами Фото: Wikipedia

Наприкінці 80-х Buick вирішили випустити конкурента для японських спортивних автомобілів. Зрештою вийшло дивного поєднання японського та американського дизайну, яке сподобалося не всім автолюбителям.

Cadillac Escalade EXT

Cadillac Escalade EXT не зміг завоювати популярність Фото: Wikipedia

Cadillac Escalade у кузові пікап може здатися творінням ентузіастів, але така модифікація випускалася у серійному вигляді. На початку 2000-х керівництво General Motors вирішило піти на такий експеримент, щоб залучити нову аудиторію.

Спроба виявилася невдалою, оскільки небагатьом людям був потрібен розкішний пікап, який був надто дорогим. Проте, ця версія проіснувала на двох поколіннях моделі.

Chevrolet SSR

Chevrolet SSR оснащувався потужними двигунами V8 Фото: Wikipedia

Незвичайний ретропікап Chevrolet SSR випускався з 2003 до 2006 року. Крім радикального дизайну, модель відрізнялася наявністю відкидного верху.

Пікап оснащувався потужними двигунами V8, які дозволяли йому розганятися від 0 до 100 км/год за 7 секунд. Модель не мала попит через занадто високу ціну.

Chrysler Prowler

Chrysler Prowler відрізнявся незвичайним дизайном у стилі хот-родів Фото: Wikipedia

Ще одним сміливим експериментом американських інженерів став родстер Chrysler Prowler. Автомобіль відрізнявся незвичайним дизайном у стилі хот-родів.

Citroen Mehari

Citroën Mehari часто використовували військові та поліцейські Фото: Wikipedia

Утилітарний позашляховик випускався з 1968 до 1988 року. Це був незвичайний автомобіль з відкритим верхом, який часто використовували військові та поліцейські.

Daihatsu Midget

Запасне колесо встановлено попереду Фото: Wikipedia

Мініатюрна японська вантажівка була створена як робочий транспорт для недалеких перевезень. Спереду на кузові встановлено запасне колесо, яке робить зовнішній вигляд моделі ще дивнішим.

Dodge Rampage

Dodge Rampage випускався з 1982 по 1984 рік Фото: Wikipedia

Легковий пікап Dodge Rampage випускався лише два роки — з 1982 по 1984 рік. Головна проблема полягала в низькій вантажопідйомності моделі порівняно з конкурентами.

Ferrari 410 Superamerica Coupe by Carrozzeria Ghia

Ferrari 410 Superamerica Ghia Coupe натхненний американськими автомобілями

У 1956 році був створений один із найнезвичайніших спорткарів Ferrari в історії. Його дизайн кардинально відрізняється від інших моделей італійського бренду та більше нагадує американські авто.

Fiat Multipla

Fiat Multipla часто називають найнекрасивішим автомобілем в історії Фото: Wikipedia

Fiat Multipla міг стати одним з найпопулярніших сімейних автомобілів у Європі. Головною проблемою моделі став дивний дизайн екстер'єру й інтер'єру, який відштовхнув багатьох потенційних покупців.

Ford Thunderbird

Ford Thunderbird відзначався ретродизайном Фото: Wikipedia

Ford Thunderbird був популярним у США кабріолетом, що випускався з 1950-х. У 2002 році Ford випустили одинадцяте покоління моделі з ретродизайном, який не оцінили автолюбителі.

Honda That's

Honda That's мала дивну назву Фото: Wikipedia

Honda That's випускався для японського ринку та був дуже маленьким, але практичним автомобілем. Модель мала не тільки дивне ім'я, але й дизайн, який нагадував коробку.

Hyundai Veloster

У Hyundai Veloster тільки одні бічні двері з боку водія Фото: Hyundai

Hyundai Veloster в основному є стандартним хетчбеком, крім однієї важливої особливості. З лівого боку розташовані лише одні бічні двері, а з правої — дві.

Isuzu VehiCROSS

Isuzu VehiCross чудово проявляв себе на бездоріжжі Фото: Wikipedia

Isuzu VehiCROSS вже спочатку виглядає як модифікований позашляховик. Ця модель відрізняється високою прохідністю та сміливим дизайном.

Jeep Forward Control

Forward Control є маловідомою моделлю Jeep Фото: Wikipedia

За свою багаторічну історію Jeep уславилися завдяки випуску позашляховиків. У 1950-х бренд випускала і незвичайна вантажівка Forward Control, яка стала прообразом УАЗ "Буханка".

Kia Ray

Kia Ray схожий на хетчбек Soul Фото: autocentre.ua

Kia Ray зовні нагадує зменшену копію хетчбека Soul. Мінівен побудований на платформі моделі Picanto і є одним із найкомпактніших автомобілів бренду.

Lamborghini LM002

Lamborghini LM002 викликав величезний фурор у 1980-х Фото: Wikipedia

Великий потужний позашляховик LM002 викликав величезний фурор у 1980-х. Тоді ніхто й уявити не міг, що Lamborghini випускатимуть такий автомобіль.

Lancia Thesis

Lancia Thesis отримав дивний дизайн Фото: Wikipedia

Успіх дорогих автомобілів бізнес-класу багато в чому залежить від рівня комфорту та оснащення. Тим не менш, для покупців також важливий дизайн моделі, який у Lancia Thesis був занадто радикальним.

Land Rover Range Rover Evoque Convertible

Кросовер з відкритим верхом не став фінансово успішним Фото: Land Rover

Land Rover випускали багато незвичайних позашляховиків. Молодша модель Evoque була доступна у версії з відкритим верхом, яка виявилася непотрібною для потенційних покупців.

Lincoln MKX

Lincoln MKX отримав нудний дизайн Фото: Wikipedia

У 2000-х у бренду Lincoln було багато проблем, пов'язаних із фінансами. Щоб упоратися з кризою, бренд вирішив створити новий кросовер на базі Mazda, який виявився провальним.

Lotus Europa

Lotus Europa нагадує універсал Фото: Wikipedia

Lotus Europa став першим серійним спорткаром бренду із середнім розташуванням двигуна, який можна було використовувати на дорогах загального користування. Автомобіль отримав незвичайний дизайн і нагадував невеликий універсал.

Mazda AZ-1

AZ-1 випускався під суббрендом Autozam Фото: Wikipedia

У 1990-х Mazda продавала у Японії унікальний автомобіль під суббрендом Autozam. Це було двомісне купе із дверима типу "крило чайки".

Mercedes-Benz Renntransporter

Mercedes-Benz Renntransporter займався перевезенням болідів Фото: Wikipedia

Mercedes-Benz Renntransporter є вантажним автомобілем, побудованим спеціально для перевезення болідів. Модель отримала прізвисько "Блакитне диво" і є однією з найнезвичайніших вантажівок в історії.

Mini Moke

Mini Moke використовувався як легкий військовий автомобіль Фото: Wikipedia

Mini Moke випускався з 1964 до 1993 року. Він замислювався як легкий військовий автомобіль із непоганою прохідністю.

Mitsubishi Minica Toppo

Mitsubishi Minica Toppo відрізняється високим дахом Фото: Wikipedia

Мініатюрний тридверний хетчбек відрізнявся високим дахом і незвичайним дизайном. Модель була доступна лише японського ринку.

Nissan Pao

Nissan Pao не схожий на автомобіль, випущений наприкінці 1980-х Фото: Wikipedia

Спершу може здатися, що Nissan Pao випускався у 1960-х, але ця модель з'явилася лише у 1989 році. Тоді бренд наважився на сміливий експеримент, випустивши незвичайний хетчбек у ретростилі.

Opel GT

Родстер випускався одразу під кількома брендами Фото: Opel

Друге покоління Opel GT з'явилося у 2006 році та стало сюрпризом для багатьох шанувальників бренду. Родстер випускався одразу під кількома брендами, серед яких Daewoo та Saturn.

Peugeot 1007

Peugeot 1007 відрізняється незвичайними дверима Фото: Peugeot

Компактний мінівен Peugeot 1007 був ідеальним автомобілем для вузьких європейських вулиць. Бічні двері відкидали назад, що дозволяло полегшити посадку всередину у вузькому просторі.

Porsche C88

Porsche C88 міг стати найдешевшим автомобілем бренду Фото: Wikipedia

Porsche C88 так і не був запущений у виробництво, але седан міг стати незвичайною моделлю бренду в історії. Концепт був представлений у 1995 році та призначався для китайського ринку.

Renault Twizy

Renault Twizy замислювався як легкий міський електромобіль

Найдивніший електрокар Renault з'явився у 2012 році. Модель відрізняється компактними габаритами та відсутністю бічних дверей.

Škoda Felicia Fun

Skoda Felicia Fun призначалася для любителів подорожей

Skoda Felicia була найпопулярнішою моделлю бренду у 1990-х. Бренд випустив обмежену серію Fun, що призначалася для любителів подорожей. Це був незвичайний пікап жовтого кольору із зображенням жаби на кузові.

Smart Roadster

Smart Roadster став нетиповою моделлю бренду

Smart здобули популярність завдяки створенню мініатюрних міських автомобілів. У 2003 році бренд представив нетиповий спорткар із відкритим верхом, який так і не виправдав очікувань.

SsangYong Rodius

SsangYong Rodius не виправдав очікувань бренду Фото: SsangYong

SsangYong описували Rodius як "розкішну наземну яхту". Проте громадськість розкритикувала модель за дивний дизайн.

Subaru Vivio Bistro

Subaru Vivio Bistro натхненний культовими автомобілями Mini Фото: Wikipedia

Subaru, як і Nissan, також випускали незвичайні автомобілі з ретродизайном. Однією з таких моделей був хетчбек Vivio Bistro.

Suzuki Twin

Suzuki Twin був легким міським автомобілем Фото: Wikipedia

Мініатюрний міський автомобіль Suzuki Twin відрізняється незвичайним дизайном з пластиковими накладками на кузові. Під капотом розташовувався малопотужний 44-сильний двигун, який не викликав захоплення у автолюбителів.

Toyota Will Cypha

Toyota Will Cypha випускалася на початку 2000-х для японського ринку

Дизайн Toyota Will Cypha дуже відрізняється від інших автомобілів бренду. Модель випускалася на початку 2000-х для японського ринку та була досить прогресивною для свого часу.

Volkswagen XL1

Volkswagen XL1 витрачав лише 0,9 літра палива на 100 км Фото: Volkswagen

Volkswagen рідко випускає спортивні автомобілі, зосередившись на випуску сімейних моделей. У 2013 році було представлено революційний спорткар XL1, який став демонстрацією технологій бренду.

Автомобіль є гібридом на основі двоциліндрового турбодизеля та електромотора. Модель витрачала лише 0,9 літра палива на 100 км.

Volvo 480

Volvo 480 має приховані передні фари. Фото: Wikipedia

Volvo 480 випускався з 1986 по 1995 рік. Автомобіль відрізняється незвичайним дизайном із прихованими передніми фарами, які підіймаються при їх ввімкненні.

Раніше Фокус писав про найдовші моделі авто від відомих виробників.