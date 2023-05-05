Старий Renault Logan першого покоління раптово повернули у виробництво (фото)

Новий Saipa Cadilla – модернізована версія Renault Logan першого покоління. Седану змінили дизайн та салон, а також встановили потужніший двигун.

В Ірані презентували новий Saipa Cadilla. Бюджетний седан надійде у продаж на внутрішньому ринку найближчими місяцями. Про це повідомляє сайт L'argus.

Седан Saipa Cadilla виглядає знайомо, адже він є клоном бюджетного Dacia/Renault Logan першого покоління. Причому ця копія нелегальна.

Авто отримало 1,6-літровий 115-сильний мотор

Річ у тому, що раніше Renault Logan випускали в Ірані, однак у 2018 році французький автовиробник підтримав санкції проти країни та повністю звернув там свою присутність. Однак на той момент локалізація виробництва Logan досягла 85% і це дозволило через п'ять років відновити випуск моделі.

Новий Saipa Cadilla відрізняється від моделі-донора більш агресивним дизайном передньої частини. У нього нова широка решітка радіатора та великі фари. Крім того, замінені бампери, капот, крила та кришка багажника, а ззаду привертають увагу Г-подібні ліхтарі.

Позаду встановлено Г-подібні ліхтарі

Салон Renault Logan також змінено. Авто отримало нові прилади, кермо та перемикачі клімату. У топових версіях з'явився сенсорний екран.

Під капотом встановлений 1,6-літровий двигун Renault із збільшеною до 115 к. с. потужністю. У парі з ним працює 5-ступінчаста механічна КПП, а пізніше обіцяють модифікацію з варіатором.

У салоні замінено кермо та з'явився сенсорний дисплей

Нагадаємо, що Renault/Dacia Logan першого покоління з'явився ще 2004 року. Наразі випускається вже четверта генерація моделі.

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