Новий Duster 2023 отримав дорогу спортивну версію (фото)

Duster CarPoint Yellow Edition занижений і отримав 20-дюймові диски, а фарбують його у яскраво-жовтий колір. Кросовер запропонований виключно з топовим 150-сильним турбомотором.

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У Dacia Duster 2023 з'явилася незвичайна версія Yellow Edition. Кросовер вже доступний для замовлення за 33 990 євро, тобто це найдорожчий Duster на даний момент. Подробиці авто розкрили на сайті компанії CarPoint.

Дорожній просвіт кросовера занижений

Це німецьке ательє давно вже виконує тюнінг Duster і, як правило, готує кросовери до бездоріжжя. Але зараз там пішли іншим шляхом та створили спортивну версію моделі.

Duster CarPoint Yellow Edition оснащують топовим 150-сильним турбомотором

Кліренс Duster CarPoint Yellow Edition не підняли, а навпаки трохи занизили. З'явилися підніжки та дуги спереду, а також рейлінги для багажника на даху. Крім того, кросовер отримав 20-дюймові диски із низькопрофільною гумою. Авто пофарбовано в яскраво-жовтий колір із графікою на кузові.

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Салон Dacia Duster 2023 змінився менше – там з'явилися металеві накладки на порогах та велюрові килимки. Крім того, у кросовера максимальна комплектація – безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, камера заднього виду, 8-дюймовий тачскрін, навігація, датчик дощу.

На порогах з'явилися металеві накладки

Dacia Duster CarPoint Yellow Edition комплектують виключно топовим 1,3-літровим турбомотором на 150 к. с. Кросовер оснащений 6-ступінчастою механічною КПП та повним приводом.

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