Покинутий власником колекційний Porsche 911 роками іржавіє прямо на вулиці (фото)

Власник залишив Porsche 911 Carrera та таємниче зник. За роки, проведені на вулиці, раритетний спорткар проіржавів до дірок.

На японському острові Окінава виявлено покинутий Porsche 911 Carrera. Культовий спортивний автомобіль роками стоїть просто неба у дворі багаторівневого паркінгу. Фото спорткара опублікували на сторінці Uro Tuning в Facebook.

Власник машини таємниче зник

Про те, що машину кинули не один рік тому, свідчить корозія на кузові. Вона помітна на даху, капоті двигуна та боковинах, а переднє крило Porsche 911 проіржавіло до дірок.

Місцеві жителі повідомили, що власник кинув спорткар Porsche 911 Carrera і зник. За версією поліції, він міг вчинити самогубство. Раніше склоочиснику були прикріплені ключі авто, але пізніше вони зникли.

Рідкісний спорткар покрився іржею

Цей Porsche 911 Carrera випущений у 80-х роках і належить до другого покоління моделі. Такі купе оснащували двигунами об'ємом 3,0 л (180 і 210 к. с.) та 3,2 л (237 к. с.). Найбільш сильний варіант розганявся до 100 км/год за 5,8 с і розвивав 254 км/год. Цікава деталь: авто кермо з лівого боку, тобто його ввезли в Японію з іншої країни.

Зараз такі спорткари користуються популярністю у колекціонерів. Ціна Porsche 911 Carrera тих років становить щонайменше 50 000 доларів.

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