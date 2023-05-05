Представлено новий спортивний седан Mercedes-AMG GT 2024 (фото)

Mercedes-AMG GT43 та GT53 оновилися для 2024 модельного року. Початкові версії спортивного ліфтбека отримали багато доопрацювань.

Спортивний підрозділ Mercedes-AMG представив оновлені спортивні ліфтбеки GT43 та GT53 2024 модельного року. Про це розповіли на сайті BenzInsider.

Mercedes-AMG GT43 та GT53 отримали змінену передню оптику, нові бампери та ще кілька косметичних доробок. Тепер "молодші" версії стали більш схожими на топову модифікацію GT63.

Задні ліхтарі були трохи змінені Фото: Mercedes-Benz

Для моделі буде доступний пакет V8 Styling Package. Він збільшує площу решітки радіатора та додає нові аеродинамічні елементи. Також для Mercedes-AMG GT43 та GT53 з'явився новий колір Opalite White Metallic.

Пакет V8 Styling Package збільшує площу решітки радіатора Фото: Mercedes-Benz

Було розширено й список стандартного оснащення. Тепер стандартні комплектації оснащені люком зсуву з електроприводом і бездротовою зарядкою між задніми сидіннями.

Для 2024 модельного року було розширено список стандартного оснащення Фото: Mercedes-Benz

Усередині з'явилася оновлена інформаційно-розважальна система MBUX. Звукова система Burmester тепер оснащена технологією Dolby Atmos.

Моторна гама моделей залишилася без змін. Моделі Mercedes-AMG GT43 та GT53 пропонують з 3,0-літровим турбованим двигуном потужністю 367 та 435 к.с. відповідно. Вони доповнені електромотором, який забезпечує додаткові 20 к.с.

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