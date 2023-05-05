Заощадить час і сили: Україна та Литва вводять спрощений обмін посвідчень водія

Обмін прав водія тепер відбуватиметься без складання теоретичних і практичних іспитів. Потрібно лише надати три документи.

У п'ятницю, 5 травня, Кабінет міністрів України схвалив угоду з Литвою про спрощений обмін посвідчень водія. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Цінуємо всебічну підтримку Литви та дякуємо за гостинність щодо українців. Тепер створюємо для наших громадян нові можливості у Литві", – написав він.

Глава уряду додав, що для обміну прав водія тепер не доведеться складати теоретичні та практичні іспити, що заощадить час і зусилля тисяч людей.

"Для обміну слід лише подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку", – уточнив урядовець.

Нагадаємо, 7 квітня в асоціації Укравтопром повідомили, що в Комітеті Верховної Ради з питань транспорту й інфраструктури запропонували зобов'язати українців змінювати посвідчення водія кожні 10-15 років.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка спрощує отримання прав водія в Україні іноземними добровольцями. Нові правила діятимуть під час воєнного стану, а також три місяці після його закінчення.