Кишенькова ракета: як виглядає найекстремальніша Skoda (фото, відео)

Мініатюрна Skoda Citigo отримала потужний 270-сильний турбодизель та повний привід. У салоні встановили спортивні крісла та каркас безпеки.

У Великій Британії здійснили разючий тюнінг Skoda Citigo. Компактний міський хетчбек переробили на екстремальний спорткар. Наразі авто продається на eBay за 15 500 фунтів стерлінгів ($19 600).

На даху з'явився спойлер Фото: ebay.com

Під капот маленької 3,5-метрової Skoda Citigo встановили 2,0-літровий турбодизель Volkswagen. Двигун розігнали до 270 к. с., чого більш ніж достатньо, враховуючи, що спорткар Skoda важить лише 1160 кг.

У салоні встановлені спортивні сидіння Фото: ebay.com

Тюнінг Skoda Citigo також враховує установку 6-ступінчастої механічної КПП, диференціала, що самоблокується, і повного приводу з муфтою Haldex. Крім того, з'явилися спортивні пружини підвіски Eibach та гальма Brembo.

Візуально Skoda Citigo не надто відрізняється від стандартної моделі. Він отримав повітрозабірник на капоті, спойлер на даху та 17-дюймові диски від Skoda Octavia RS із низькопрофільною гумою. Кліренс авто дещо занижений.

Для зниження ваги бічні стекла замінили прозорим пластиком, а частину обробки прибрали. У салоні з'явилися спортивні крісла та кермо, а також клітка каркаса безпеки.

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