В Україні придбали рекордну кількість авто з пробігом: найпопулярніші моделі

У квітні було встановлено новий рекорд з купівлі імпортованих авто за рік. Середній вік таких автомобілів становив 11 років.

За квітень 2023 року українці купили 15,3 тисячі автомобілів, які були імпортовані з інших країн. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

У квітні було встановлено новий рекорд з купівлі імпортованих авто. Цей показник майже на 8% більший, ніж у березні.

Бензинові моделі зайняли найбільшу частку в сегменті автомобілів, які були імпортовані з-за кордону. Також українці почали привозити більше електромобілів.

Найпопулярніші типи імпортованих авто за квітень:

бензинові автомобілі — 45%;

дизельні автомобілі — 36%;

електромобілі — 11%;

автомобілі з ГБО – 5%;

гібриди — 3%.

За словами експертів, середній вік уживаних автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 11 років. Лідером у сегменті залишається модель Renault Megane.

Renault Megane очолив рейтинг найпопулярніших моделей серед імпортованих авто Фото: Renault

Топ 10 найпопулярніших моделей серед імпортованих авто за квітень:

Renault Megane — 1273 авто. Volkswagen Golf — 1180 авто. Skoda Octavia — 794 авто. Volkswagen Passat — 694 авто. Ford Focus — 377 авто. Nissan Leaf — 366 авто. Nissan Qashqai — 337 авто. Volkswagen Touran — 320 авто. Skoda Fabia — 277 авто. Audi A4 — 270 авто.

Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші автомобілі B-класу з пробігом в Україні.