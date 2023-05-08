В Україні придбали рекордну кількість авто з пробігом: найпопулярніші моделі
У квітні було встановлено новий рекорд з купівлі імпортованих авто за рік. Середній вік таких автомобілів становив 11 років.
За квітень 2023 року українці купили 15,3 тисячі автомобілів, які були імпортовані з інших країн. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.
У квітні було встановлено новий рекорд з купівлі імпортованих авто. Цей показник майже на 8% більший, ніж у березні.
Бензинові моделі зайняли найбільшу частку в сегменті автомобілів, які були імпортовані з-за кордону. Також українці почали привозити більше електромобілів.
Найпопулярніші типи імпортованих авто за квітень:
- бензинові автомобілі — 45%;
- дизельні автомобілі — 36%;
- електромобілі — 11%;
- автомобілі з ГБО – 5%;
- гібриди — 3%.
За словами експертів, середній вік уживаних автомобілів, які у квітні отримали українську реєстрацію, становив 11 років. Лідером у сегменті залишається модель Renault Megane.
Топ 10 найпопулярніших моделей серед імпортованих авто за квітень:
- Renault Megane — 1273 авто.
- Volkswagen Golf — 1180 авто.
- Skoda Octavia — 794 авто.
- Volkswagen Passat — 694 авто.
- Ford Focus — 377 авто.
- Nissan Leaf — 366 авто.
- Nissan Qashqai — 337 авто.
- Volkswagen Touran — 320 авто.
- Skoda Fabia — 277 авто.
- Audi A4 — 270 авто.
Раніше Фокус писав, що експерти назвали найпопулярніші автомобілі B-класу з пробігом в Україні.