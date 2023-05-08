У Великобританії виявили покинуті "Жигулі" з правим кермом (фото)

Невелику партію ВАЗ-2102 випустили із правим кермом. Експортна версія універсала відрізняється покращеним салоном.

У Великій Британії у старому сараї несподівано знайшли ВАЗ-2102 1978 року. Універсал простояв занедбаним серед сміття не один рік. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Автомобіль покритий шаром бруду та проіржавів

Універсал "Жигулі" виявив агент з продажу нерухомості — машина дісталася йому разом із придбаним будинком та ділянкою. Тепер британець хоче продати авто та просить за нього 3000 фунтів стерлінгів ($3800).

Ліхтарі та двері багажника авто знято ВАЗ-2102 виставлено на продаж

Така ціна ВАЗ-2102 — чимала, якщо врахувати стан автомобіля. Він покритий пилом та брудом, місцями проіржавів та напіврозібраний. Ліхтарі, двері багажника та заднє скло зняті та лежать окремо. Пробіг "Жигулів" складає 83 600 км.

Високу вартість продавець пояснює рідкістю моделі. Це спеціальна експортна версія ВАЗ-21022 із правим розташуванням керма. Таких авто для країн із лівостороннім рухом випустили дуже небагато і всього їх у Великій Британії залишилося лише кілька цих машин.

До наших днів дійшло лише кілька праворульних ВАЗ-2102.

Універсал ВАЗ-21022 відрізняється від стандартної моделі наявністю заднього склоочисника та покращеним салоном з сидіннями від ВАЗ-2106. Під капотом встановлений стандартний 1,2-літровий двигун потужністю 64 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що нещодавно у Великій Британії виявили і праворульний універсал "Москвич".

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