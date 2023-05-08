Непримітний 12-річний BMW виставили на продаж за ціною нового Lamborghini (фото)

Спортивне купе BMW 1M 12 років зберігалося в гаражі та проїхало лише 246 км. Автомобіль є повністю оригінальним і виглядає як новий.

В американському Цинциннаті виставлено на продаж спорткар BMW 1 Series M Coupe 2011 року. За звичайне на вигляд купе просять 199 990 доларів — як за новий Lamborghini Urus. Подробиці авто розкрили на сайті компанії-продавця.

Спорткар оснащений 340-сильним турбомотором

Для довідки: новий BMW 1M коштував у чотири рази менше – від 47 000 доларів. Настільки висока ціна BMW 1M обумовлена його безпекою. Автомобіль практично не їздив і зберігався в гаражі з клімат-контролем – його пробіг за 12 років складає лише 246 км.

Автомобіль ідеально зберігся

Спортивне авто на 100% оригінальне – справжня капсула часу. Кузов, салон та двигун виглядають як нові.

Крім того, у купе BMW 1M дуже багата комплектація — адаптивні фари, безключовий доступ, навігація, акустика Harmann Kardon, електропривод і підігрів передніх сидінь. Салон оброблений шкірою з контрастним простроченням.

Сидіння спорткара виконані шкірою

BMW 1 Series M Coupe — досить рідкісна модель, адже всього випущено лише 6309 таких авто. Задньопривідне купе оснащене 3,0-літровою турбошісткою на 340 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Воно розганяється до 100 км/год за 4,9 сек і розвиває 250 км/год. Візуально заряджена версія відрізняється від стандартного купе BMW 1 Series обвісом та розширеними крилами.

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