На продаж виставили унікальний електричний Chevrolet Corvette 90-х (фото)
Прототип створила компанія Motorola на початку 1990-х на базі стандартного Chevrolet Corvette C4. Автомобіль потужніший за стандартну модель і оснащується свинцево-кислотною батареєю.
У США на продаж виставили незвичайний електричний Chevrolet Corvette C4, збудований компанією Motorola. Подробиці про автомобіль розповіли на сайті eBay.
Електромобіль є унікальним секретним прототипом, виготовленим в єдиному екземплярі. Він заснований на спортивному автомобілі Chevrolet Corvette C4 1987 року випуску.
На початку 1990-х інженери Motorola вирішили розробити електрокар. На такий проєкт було витрачено приблизно 25 тисяч доларів.
Прототип зовні не відрізняється від стандартного автомобіля, за винятком відсутності вихлопних патрубків. Все найцікавіше знаходиться усередині.
Електромотор Motorola видавав потужність 272 к.с. Відповідно до специфікацій, автомобіль теоретично був здатний розвивати потужність 428 к.с.
Проєкт так і не отримав розвитку через те, що General Motors не бачили у ньому перспективи. Свинцево-кислотні батареї забезпечували надто малий запас ходу та робили автомобіль непрактичним.
Виставлене на продаж авто також має проблеми з батареєю. Вона була пошкоджена через те, що попередній власник залишив автомобіль узимку на вулиці.
Новий власник спорткара зможе замінити свинцево-кислотну батарею на сучасну літій-іонну. Це дозволить суттєво збільшити запас ходу.
За унікальний електричний Chevrolet Corvette C4 просять 100 тисяч доларів. До автомобіля додається вся документація.
Раніше Фокус розповів, що у США виявили Chevrolet Corvette Stingray 1976 року у стані нового авто.