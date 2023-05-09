Дороге оздоблення та море карбону: представлено потужний електрокар Mercedes Brabus (відео)
Новий Mercedes-AMG EQS53 доопрацювали спеціалісти Brabus. Електрокар покращили аеродинаміку, а його салон зробили розкішніше.
Німецьке ательє Brabus поступово береться за тюнінг електромобілів. У Німеччині взялися за доопрацювання Mercedes-Benz EQS. Про це повідомляється на офіційному сайті Brabus.
За основу взяли топовий електромобіль заряджений Mercedes-AMG EQS 53. Це найпотужніший варіант моделі, тому силову установку поки що не чіпали – вона залишилася стоковою.
Новий Mercedes-AMG EQS 53 пропонують у версіях на 658 та 761 к. с. У першому випадку розгін до 100 км/год займає 3,8 секунди, у другому – 3,4 секунди. Максимальна швидкість обмежена на 220 та 250 км/год, відповідно. Запас ходу в обох випадках становить 580 км.
Дизайн Brabus Mercedes EQS став виразніше завдяки карбоновому обвазі та спойлеру. Також встановлені 22-дюймові диски, а кліренс зменшено на 15 мм. Це покращило аеродинаміку авто та на 7% збільшило запас ходу при їзді трасою.
Салон Mercedes EQS отримав більш розкішне оздоблення. Перфорована шкіра поєднується з дорогою тканиною та карбоном, причому з вуглеволокна виконані навіть педалі.
Тюнінг Mercedes-AMG EQS 53 суттєво збільшив його вартість. Якщо ціна стандартної версії стартує зі 155 тис. євро, то варіант від Brabus коштуватиме мінімум 251 654 євро.
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