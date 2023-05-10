Новий стильний кросовер Fiat помітили без камуфляжу: він з'явиться в Україні (фото)

Fiat 600 розділить платформу з компактними кросоверами Jeep Avenger, Opel Mokka та Citroen DS3. Новинка виконана у стилі хетчбека Fiat 500 і буде запропонована одразу у кількох версіях.

Новий кросовер Fiat 600 відмітили на дорогах під час тестів. Тестовий прототип був майже без камуфляжу, що дозволило розглянути дизайн новинки. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Кросовер Fiat 600 виконаний у стилі популярного хетчбека 500, але має унікальні особливості. Однією з них стануть "вії" біля передніх фар.

Спереду є невелика решітка радіатор, а оптика розділена на дві частини. Верхня частина є фарами, а нижня виконуватиме роль поворотників.

У бампер вбудовано різні датчики. Вони необхідні для роботи систем допомоги водієві.

Кросовер Fiat 600 буде заснований на платформі CMP/eCMP. На цій архітектурі побудовані моделі Jeep Avenger, Opel Mokka та Citroën DS3. До речі, випускатимуть авто разом із Avenger на підприємстві у польському місті Тихи.

Новинка буде доступна відразу в кількох версіях. Електрична версія буде оснащена одним електромотором потужністю 156 к.с. і 260 Нм крутного моменту. Живлення надходитиме від акумуляторної батареї місткістю 54 кВт·год, а запас ходу складе близько 400 км на одному заряді.

Також кросовер запропонують з 1,2-літровим турбованим двигуном потужністю 100 та 136 к.с. Він буде доповнений "м'якою" 48-вольтною гібридною установкою.

Раніше Фокус писав, що у 2023 модельний ряд Fiat поповнять два нових електромобілі.