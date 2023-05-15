В Україні хочуть посилити покарання для пішоходів за порушення Правил дорожнього руху

Законопроектом, який покликаний знизити дитячу смертність та травматизм на дорогах, пропонують карати громадян штрафами у розмірі 850 гривень або 20-40 годин громадських робіт.

В Україні пропонують посилити відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху. Відповідний законопроєкт №9289 уже внесено до Верховної Ради.

Проект закону вносить зміни до ст. 127 Кодексу України про адмінпорушення щодо покарання за порушення ПДР пішоходами або велосипедистами з дітьми віком до 16 років. Пропонується карати порушників штрафом у розмірі 850 гривень (максимально можливим для пішоходів) або 20-40 годинами громадських робіт.

У пояснювальній записці зазначено, що загибель у ДТП є найпоширенішою причиною смерті дітей віком 5-14 років та молоді віком 15-29 років. В Україні за 2020 рік зафіксовано 3574 ДТП, у яких загинули чи травмувалися діти, у 2021 – 3691, а у 2022 – 2625.

Зазначається, що поведінка дітей формується під впливом батьків та родичів. Порушення ПДР дорослими стає прикладом для дітей і спонукає їх діяти так само і виробляє навички вчиняти аналогічні дії. Найчастіше діти ще не усвідомлюють небезпеку та шкідливість такої поведінки.

Законопроєкт покликаний стимулювати пішоходів дотримуватись ПДР України та привчати до цього дітей, а також перешкодити залученню неповнолітніх до правопорушень. Це врятує дитячі життя.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні пропонують ввести штраф за відсутність світловідбиваючих елементів у пішоходів.

Також ми писали, що суд уперше визнав пішохода винним у ДТП.