Британці готують стильного електричного конкурента Porsche Macan (фото)

Новий Lotus Type 134 складе конкуренцію для електричного Porshe Macan, який вийде вже наступного року. Електрокросовер буде відрізнятися спортивною керованістю та відмінними динамічними характеристиками.

Британський бренд Lotus готує новий електричний кросовер Type 134, який складе конкуренцію моделі Porshe Macan. Про це повідомили на сайті Autocar.

Lotus Type 134 є робочою назвою нового компактного електрокросовера. Він дебютує після виходу седана Type 133 у 2024 році.

Комерційний директор Lotus Майк Джонстон заявив, що до 2028 року на Type 134 припадатиме половина щорічних продажів бренду. Lotus планують продавати близько 75 000 екземплярів електрокросовера на рік.

Відомо, що Lotus Type 134 збудують на зміненій платформі EPA. Довжина кросовера становитиме менш ніж п'ять метрів.

Type 134 отримає дизайн у стилі інших моделей бренду Фото: youtube.com/theottle

Новий електрокросовер використовуватиме ті ж технології, що і Lotus Eletre і Type 133. Проте він отримає акумулятори меншої місткості.

Велику увагу Lotus Type 134 буде приділено аеродинаміці. Це дозволить досягти оптимального запасу ходу на одному заряді.

Джонстон зазначив, що інженери також зробили все можливе, щоб Type 134 отримав чудову керованість. За його словами, "це буде не просто електрокросовер з емблемою Lotus".

Раніше Фокус писав, що Lotus готують свій перший електричний седан Type 133.