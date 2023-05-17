В інтернеті показали рідкісні архівні фото першого прототипу "Таврії" початку 70-х років

Спочатку ЗАЗ-1102 "Таврія" мав отримати зовсім іншу зовнішність. Розробка перспективного авто розпочалася ще наприкінці 60-х, але проєкт було відкладено майже на 20 років.

В інтернеті показали, як мав виглядати знаменитий ЗАЗ-1102 "Таврія". Прототип передньопривідного седана було створено на початку 70-х. Про це повідомили на сайті Hyser.

Наприкінці 60-х на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалася розробка перспективної моделі, яка мала замінити застарілий ЗАЗ-968. Проєкт очолив новий головний архітектор ЗАЗ Володимир Стешенко.

На початку 70-х було збудовано перший прототип дводверного седана "Таврія". Його дизайн нагадував автомобілі ВАЗ та Volvo тих років.

Головною особливістю проєкту стала передньопривідна платформа. Тоді більшість автомобілів у СРСР випускалися із заднім приводом.

Усього було виготовлено кілька макетів "Таврії" у кузові седан. Один з них отримав прямокутні фари, а другий — круглі. Пізніше з'явилася досконаліша модель ЗАЗ "Перспектива" з переднім приводом.

Другий макет оснастили прямокутними фарами Фото: Скриншот

До кінця 70-х вона еволюціонувала у хетчбек із оригінальним дизайном. А знайомий багатьом українцям серійний ЗАЗ-1102 "Таврія" дебютував лише у 1987 році та сильно відрізнявся від своїх прототипів.

Раніше Фокус розповів, що до інтернету потрапили зображення оновлених "Таврії" та "Славути", які розроблялися на початку 2000-х спеціально для європейського ринку.