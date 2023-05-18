Багате обладнання та заводське ГБО: в Італії випустили недорогий сімейний кросовер (фото)

Сімейний кросовер DR 7.0 Turbo доступний в одній багато укомплектованій версії на 7 місць. Модель отримала 1,5-літровий 160-сильний турбомотор та витрачає в середньому 8,0 л на 100 км.

На європейський ринок вийшов новий DR 7.0 Turbo. Семимісний кросовер італійської збірки надходить у продаж за ціною від 32 900 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті DR Automobiles.

Кросовер оснащений 160-сильним турбомотором

Кросовер DR 7.0 Turbo виглядає знайомим, адже це європейська версія знайомого Chery Tiggo 8 Pro. Складання Chery (і моделей низки інших китайських марок ) налагодили на підприємстві DR Automobiles в Італії. У лінійці є навіть електромобілі.

Модель доступна в одній багато оснащеній версії

Від донора Chery Tiggo 8 Pro новий DR 7.0 Turbo відрізняється, перш за все, дизайном передньої частини з новою широкою решіткою радіатора та зміненими діодними фарами. Позаду ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Стандартними є 19-дюймові диски.

Кросовер DR 7.0 Turbo коштує від 32 900 євро і доступний виключно у семимісному виконанні та однієї багатої комплектації. Оснащення включає шкіряний салон, віртуальний щиток приладів, 12,3-дюймовий тачскрин, роздільний клімат-контроль, панорамний дах, камери кругового огляду, електропривод сидінь та дверей багажника, підігрів крісел перших двох рядів, датчики світла та дощу.

Салон DR 7.0 Turbo оброблений шкірою

Новий DR 7.0 Turbo оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 160 к. с. та 6-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Він розвиває 190 км/год та витрачає в середньому 8,0 л/100 км. Фактично єдиною опцією для авто є заводське ГБО.

Раніше Фокус розповідав про новий бюджетний кросовер Chery за 15 тисяч доларів.

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