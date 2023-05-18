Багате обладнання та заводське ГБО: в Італії випустили недорогий сімейний кросовер (фото)
Сімейний кросовер DR 7.0 Turbo доступний в одній багато укомплектованій версії на 7 місць. Модель отримала 1,5-літровий 160-сильний турбомотор та витрачає в середньому 8,0 л на 100 км.
На європейський ринок вийшов новий DR 7.0 Turbo. Семимісний кросовер італійської збірки надходить у продаж за ціною від 32 900 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті DR Automobiles.
Кросовер DR 7.0 Turbo виглядає знайомим, адже це європейська версія знайомого Chery Tiggo 8 Pro. Складання Chery (і моделей низки інших китайських марок ) налагодили на підприємстві DR Automobiles в Італії. У лінійці є навіть електромобілі.
Від донора Chery Tiggo 8 Pro новий DR 7.0 Turbo відрізняється, перш за все, дизайном передньої частини з новою широкою решіткою радіатора та зміненими діодними фарами. Позаду ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Стандартними є 19-дюймові диски.
Кросовер DR 7.0 Turbo коштує від 32 900 євро і доступний виключно у семимісному виконанні та однієї багатої комплектації. Оснащення включає шкіряний салон, віртуальний щиток приладів, 12,3-дюймовий тачскрин, роздільний клімат-контроль, панорамний дах, камери кругового огляду, електропривод сидінь та дверей багажника, підігрів крісел перших двох рядів, датчики світла та дощу.
Новий DR 7.0 Turbo оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 160 к. с. та 6-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Він розвиває 190 км/год та витрачає в середньому 8,0 л/100 км. Фактично єдиною опцією для авто є заводське ГБО.
Раніше Фокус розповідав про новий бюджетний кросовер Chery за 15 тисяч доларів.
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