Занадто багато витрат: вісім країн ЄС виступили проти запровадження еконорм Євро-7

Вісім країн Європейського Союзу закликали скасувати запровадження екологічних норм Євро-7. Вони вважають, що це може перешкодити планам з відмови від автомобілів з ДВЗ з 2035 року.

Вісім країн Європейського Союзу виступили проти запровадження екологічних норм щодо шкідливих викидів нових автомобілів Євро-7. Про це розповіли на сайті Automotive News Europe.

Франція, Італія, Чехія, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина закликали ЄС відмовитись від нових обмежень на викиди вихлопних газів. За їхніми словами, вони надто амбітні та нереалістичні для автовиробників.

Країни вважають, що норми Євро-7 можуть відвернути важливі інвестиції, необхідні для досягнення мети ЄС щодо заборони нових автомобілів з ДВЗ після 2035 року. Ці обмеження входять до планів Євросоюзу щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року.

Екологічні норми Євро-7 спрямовані на посилення правил щодо забруднюючих речовин. Також вони вводять нові заходи щодо боротьби з твердими частинками від гальм та шин.

Введення обмежень Євро-7 заплановане на 1 липня 2025 року. Проте норми можуть відкласти через позицію деяких країн.

Раніше Фокус повідомляв, що кросовер Volkswagen T-Roc визнали найекологічнішим бензиновим авто у світі.