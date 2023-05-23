Skoda представила розкішного конкурента Tesla Model Y із запасом ходу 570 км (фото)

Комплектація Laurin & Klement названа на честь засновників Skoda Вацлава Лауріна та Вацлава Клемента. Ця версія робить електрокросовери Skoda Enyaq та Enyaq Coupe більш розкішними та технологічними.

Електрокросовери Skoda Enyaq та Enyaq Coupe отримали нову преміальну комплектацію Laurin & Klement. Також моделі отримали оновлені акумуляторні батареї. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Комплектація Laurin & Klement названа на честь засновників Skoda Вацлава Лауріна та Вацлава Клемента. Це буде найрозкішніша версія для кросоверів Enyaq та Enyaq Coupe.

Зовні кросовери відрізняються новими бамперами з акцентами кольору Platinum Grey навколо повітрозабірників та на захисних пластинах. Також в комплектацію входять 20- або 21-дюймові колісні диски, тоноване скло та емблеми L&K на передніх крилах. Решітка радіатора Crystal Face з підсвічуванням та повністю світлодіодна оптика входять до стандартної комплектації Laurin & Klement.

На бамперах з'явилися нові елементи у кольорі Platinum Grey Фото: Skoda Кросовери відрізняються хромованим оздобленням віконних рам Фото: Skoda Решітка радіатора Crystal Face з підсвічуванням входить до стандартної комплектації Фото: Skoda На кросовер можна встановити 20- або 21-дюймові колісні диски Фото: Skoda

Інтер'єр виконаний з бежевої або чорної шкіри на вибір. Також версія Laurin & Klement додає алюмінієві педалі та контурне підсвічування салону.

В інтер'єрі з'явилося контурне підсвічування Фото: Skoda

Кросовери отримають оновлену інформаційно-розважальну систему з інтерфейсом користувача Skoda Cl. Він буде інтегрований у всі майбутні моделі бренду.

Skoda Enyaq та Enyaq Coupe Laurin & Klement оснащені електромотором потужністю 285 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,7 секунди із заднім приводом або 6,6 секунди з повним приводом.

Також електрокросовери отримали покращені акумуляторні батареї. Швидка зарядка від 10 до 80% займає менше ніж 30 хвилин. Максимальний запас ходу циклу WLTP становить до 570 км на одному заряді.

Вартість Skoda Enyaq та Enyaq Coupe Laurin & Klement поки не розголошується. Електрокросовери мають дебютувати на європейському ринку до кінця 2023 року.

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