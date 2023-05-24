Сімейний експрес: Ford готує великий електрокросовер із запасом ходу понад 560 км (фото)

Сімейний електрокросовер Ford стане альтернативою моделі Expedition. Розробники обіцяють просунуту аеродинаміку та надшвидку зарядку.

В електричній лінійці Ford з'явиться нова модель — великий кросовер із трьома рядами сидінь. Його анонсували під час зборів акціонерів Ford, повідомляє сайт Carscoops.

Новий електромобіль Ford презентують у 2025 році, і він стане "зеленою" альтернативою моделі Expedition. Інженери відмовилися від ідеї створити електричний варіант Expedition через слабкі його характеристики і взялися спроєктувати окрему сімейну модель.

Розробники приділяють велику увагу аеродинаміці

Електрокросовер Ford збудують на повністю новій платформі, яку також використовуватиме новий електричний пікап. СЕО Ford Джим Фарлі порівнює нову модель із сучасним швидкісним поїздом-експресом.

Крім того, Джим Фарлі розповів, що у нової моделі буде добре продумана аеродинаміка. Завдяки їй електромобіль Ford із батареєю ємністю близько 100 кВт∙год зможе проїхати приблизно 560 км без підзарядки. Запас ходу на трасі за швидкості 110 км/год становитиме 480 км.

Крім того, у Ford обіцяють високу швидкість заряджання батареї. За 10 хвилин можна збільшити доступний запас ходу на 240 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Ford презентував недорогий електричний мінівен.

Також ми писали, що новий Ford Explorer став електромобілем.