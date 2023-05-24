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Які гібридні автомобілі купують в Україні: найпопулярніші моделі

Фото: Volvo | Розкішний кросовер Volvo XC90 увійшов до п'ятірки моделей, які найкраще продаються

Українці купили 866 нових гібридних автомобілів за квітень 2023 року. За продажами домінують кросовери від японських та європейських автовиробників.

У квітні 2023 року українці стали рідше купувати гібридні автомобілі. Проте, попит на такі авто все ще залишається. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.

За квітень 2023 року в Україні купили 866 нових гібридів. Це лише на 5 авто менше, ніж за березень.

За другий місяць весни в Україні збільшився продаж дизельних автомобілів. Українці купили у квітні менше електромобілів, ніж за березень.

Toyota RAV4 залишається бестселером на ринку гібридних авто
Фото: Toyota

Найпопулярніші гібридні автомобілі в Україні за квітень:

  1. Toyota RAV4 — 167 авто.
  2. Nissan Qashqai — 105 авто.
  3. Toyota Camry — 59 авто.
  4. Mercedes-Benz GLE — 52 авто.
  5. Volvo XC90 — 45 авто.
  6. Toyota Yaris Cross — 42 авто.
  7. Toyota Corolla Cross — 31 авто.
  8. Toyota C-HR — 26 авто.
  9. Toyota Highlander — 25 авто.
  10. Volvo XC60 — 25 авто.
  11. Hyundai Tucson — 21 авто.
  12. Audi Q8 — 19 авто.
  13. Land Rover Range Rover — 17 авто.
  14. Land Rover Range Rover Sport — 16 авто.
  15. Audi Q5 — 16 авто.
  16. Toyota Corolla — 15 авто.
  17. Audi Q7 — 14 авто.
  18. Lexus ES — 12 авто.
  19. Mercedes-Benz GLC — 11 авто.
  20. BMW X7 — 11 авто.
  21. Toyota Yaris — 10 авто.
  22. Land Rover Defender — 10 авто.
  23. Mercedes-Benz S-Class — 9 авто.
  24. Lexus RX — 9 авто.
  25. BMW X1 — 8 авто.

Раніше Фокус розповів, що за квітень 2023 року українці купили 15,3 тисячі автомобілів, які були імпортовані з інших країн.