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Які гібридні автомобілі купують в Україні: найпопулярніші моделі
Українці купили 866 нових гібридних автомобілів за квітень 2023 року. За продажами домінують кросовери від японських та європейських автовиробників.
У квітні 2023 року українці стали рідше купувати гібридні автомобілі. Проте, попит на такі авто все ще залишається. Про це повідомили на сайті Auto.RIA.
За квітень 2023 року в Україні купили 866 нових гібридів. Це лише на 5 авто менше, ніж за березень.
За другий місяць весни в Україні збільшився продаж дизельних автомобілів. Українці купили у квітні менше електромобілів, ніж за березень.
Найпопулярніші гібридні автомобілі в Україні за квітень:
- Toyota RAV4 — 167 авто.
- Nissan Qashqai — 105 авто.
- Toyota Camry — 59 авто.
- Mercedes-Benz GLE — 52 авто.
- Volvo XC90 — 45 авто.
- Toyota Yaris Cross — 42 авто.
- Toyota Corolla Cross — 31 авто.
- Toyota C-HR — 26 авто.
- Toyota Highlander — 25 авто.
- Volvo XC60 — 25 авто.
- Hyundai Tucson — 21 авто.
- Audi Q8 — 19 авто.
- Land Rover Range Rover — 17 авто.
- Land Rover Range Rover Sport — 16 авто.
- Audi Q5 — 16 авто.
- Toyota Corolla — 15 авто.
- Audi Q7 — 14 авто.
- Lexus ES — 12 авто.
- Mercedes-Benz GLC — 11 авто.
- BMW X7 — 11 авто.
- Toyota Yaris — 10 авто.
- Land Rover Defender — 10 авто.
- Mercedes-Benz S-Class — 9 авто.
- Lexus RX — 9 авто.
- BMW X1 — 8 авто.
Раніше Фокус розповів, що за квітень 2023 року українці купили 15,3 тисячі автомобілів, які були імпортовані з інших країн.