Нацполіція закупила потужні спорткари Volkswagen вартістю понад 2 мільйони гривень (фото)

Volkswagen Arteon R-Line оснащений 280-сильним турбомотором і розганяється до 100 км/год за 5,6 с. Комплектація авто включає тризонний клімат-контроль і масаж сидінь.

Автопарк Національної поліції України поповнять спортивні Volkswagen Arteon. Правоохоронці закупили одразу п'ять таких авто, до того ж у зарядженому виконанні. Інформація про їхню закупівлю з'явилася в системі Prozorro.

Усього закуплено п'ять Volkswagen Arteon R-Line Фото: Фото: prozorro

Сумарна вартість автомобілів складає 12 043 039,2 гривень. Ціна Volkswagen Arteon 2023 варіюється — замовлені машини коштують від 2 200 549,5 до 2 494 999,50 гривень. Постачальника не розкривають, адже йдеться про оборонну закупівлю. Вказано, що VW Arteon були надані до 5 травня.

Усі Volkswagen Arteon закуплені в комплектації R-Line і потужному виконанні 2,0 TSI 4Motion. Такий ліфтбек оснащений 2,0-літровим 280-сильним турбомотором, 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями та повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 5,6 сек і розвиває 250 км/год.

Комплектація Volkswagen Arteon R-Line досить багата Фото: Volkswagen

Комплектація Volkswagen Arteon R-Line досить багата. Його салон оздоблений шкірою та мікрофіброю, встановлені тризонний клімат-контроль, електроприводи сидіння водія та кришки багажника, камери кругового огляду, масаж крісел, адаптивний круїз-контроль і система автоматичного екстреного гальмування. Ціна Volkswagen Arteon R-Line 2,0 TSI 4Motion в Україні стартує з 2 030 957 гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen Arteon невдовзі можуть зняти з виробництва.

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