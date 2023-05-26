Тест-драйв Suzuki S-Cross 2023: сила — у простоті
Новий Suzuki S-Cross прийшов на зміну популярній моделі SX4. Фокус дізнався, що змінилося у кросовері та які якості автомобіль зберіг.
За останні роки нові автомобілі суттєво подорожчали. Нові вимоги щодо екології та безпеки, електронні системи та інші сучасні опції – все це безперечно відображається на ціні авто. Втім, на ринку ще залишилися недорогі та прості (у хорошому сенсі цього слова) моделі. У класі кросоверів до таких можна віднести новий Suzuki S-Cross, який нещодавно з'явився в Україні та потрапив на тест Фокусу.
Для початку – невеликий лікнеп: S-Cross – наступник добре знайомого у нас Suzuki SX4. В Україні це нове ім'я, хоча в багатьох країнах модель вже не один рік відома під назвою SX4 S-Cross. По суті йдеться про третє покоління компактного кросовера В-класу.
Солідніше і привабливіше — дизайн Suzuki S-Cross
Якщо перші два покоління моделі більше нагадували хетчбеки підвищеної прохідності, то зовнішність Suzuki S-Cross 2023 стала "позашляховою".
Попередник відрізнявся досить суперечливим дизайном, а новий Suzuki S-Cross змужнів і тепер виглядає солідніше і сучасніше. Його капот і віконна лінія стали вищими, а біля лобового скла зменшено кут нахилу.
Передня частина виглядає більш стримано. Широка решітка радіатора поєднується з розкосими діодними фарами та масивнішим бампером. Кросовер Suzuki зберіг пластиковий захисний обвіс у нижній частині кузова. Заднє скло прикрите спойлером, а з обох боків кузова встановлені великі вигнуті ліхтарі з прозорими ковпаками. Топовий варіант GLX відрізняється 17-дюймовими дисками.
Під новим кузовом ховається платформа попередника. За габаритами, новий Suzuki S-Cross особливо не змінився.
Розміри Suzuki S-Cross 2023:
- довжина — 4300 мм;
- ширина — 1785 мм;
- висота — 1585 мм;
- колісна база — 2600 мм.
Новий зовні, знайомий усередині
Заглянемо до салону Suzuki S-Cross. Якщо дизайн автомобіля кардинально змінився, то всередині все звично — компонування та оформлення залишилися знайомими. Наприклад, кермо і ряд перемикачів фактично перекочували з моделі попереднього покоління, залишилося і яскраво-червоне підсвічування.
Матеріали оздоблення покращені – особливо на передній панелі. Сидіння обшиті шкірою та зносостійкою тканиною. Так, жорсткий пластик в салоні — не рідкість, зате все добротно зібрано.
Віртуального щитка приладів у Suzuki S-Cross немає – встановлені класичні сріблясті циферблати, розділені невеликим екраном бортового комп'ютера із цифровим спідометром. Шкали великі та показання добре зчитуються.
Центральна панель увінчана 9,0-дюймовим тачскріном нової мультимедійної системи. Він знаходиться на рівні очей, а меню гранично просте та зрозуміле. Є Apple CarPlay і Android Auto, а на додаток на дисплей дублюються дані бортового комп'ютера.
Для керування аудіосистемою передбачені сенсорні кнопки, а ось для клімату зберегли великі та зручні при користуванні на дотик фізичні перемикачі. Також слід зазначити наявність окремої великої кнопки для примусового включення камери.
Нижче знаходяться ніша з USB-портом (туди зручно покласти підключений телефон) та кнопки підігріву крісел.
У Suzuki S-Cross 2023 досить велика ящик рукавичок і глибокий бокс у передньому підлокітнику, а вод кишені в дверях і підсклянники невеликі.
Просторо та практично
У кермової колонки регулюються висота і глибина, досить широкий діапазон налаштувань і у крісла водія. Сидіння Suzuki S-Cross — зручні, пружні і мають хорошу бічну підтримку. Висока посадка та тоненькі стійки даху забезпечують хорошу оглядовість – до габаритів звикаєш практично одразу.
Перейдемо на другий ряд. За мірками моделей В-класу тут дуже просторо – ногам не тісно і над головою запас лишається. Щоправда, ширина салону не найбільша, тому двом пасажирам позаду комфортніше, ніж трьом. Як і раніше, у крісел регулюється кут нахилу спинок, а ось дефлекторів вентиляції та USB-портів задніх пасажирів немає.
Об'єм багажника залишився на колишньому рівні – 430-440 л у звичайному стані (залежно від положення спинок сидінь) та 1230 л – зі складеними задніми кріслами. Підлога тут виконана дворівневою, а під нею — запаска-докатка.
Тільки найнеобхідніше — комплектація Suzuki S-Cross
Оснащення Suzuki S-Cross в Україні не включає системи автоматичного гальмування або контролю розмітки навіть у топовій версії GLX. Передбачено найнеобхідніше — безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, парктронік спереду та ззаду, датчики дощу та світла.
Втім, і базовий кросовер Suzuki S-Cross GL — не те щоб зовсім "порожній": 7 подушок безпеки, ESP, кондиціонер, камера заднього виду, круїз-контроль та підігрів сидінь.
Жвавий та економічний – двигун Suzuki S-Cross 2023
На українському ринку кросовер Suzuki S-Cross доступний лише з перевіреним 1,4-літровим турбомотором BoosterJet на 140 к. с., причому, на відміну від молодшого брата Grand Vitara, він поки не отримав "м'якої" гібридної установки.
У четвірки бадьорий характер, і вона любить розкручуватися. Це загалом нетипово для турбомоторів, але підбиває до активної їзди. Двигун не найтихіший, але його звук приємний і не настирливий.
Піковий момент, що крутить, відносно невеликий — 220 Н∙м, зате доступний вже з 1500 об/хв і аж до 4000 об/хв. Кросовер Suzuki важить всього 1290 кг, тому тяги йому цілком вистачає, навіть якщо на борту чотири особи. Навіть на "низах" (менше 2000 об/хв) двигун тяговитий.
Suzuki S-Cross швидко набирає швидкість, та й обгони на трасі даються просто. До 100 км/год кросовер розганяється за 10,2 с — не найшвидший результат у класі, але досить пристойний.
На додаток, двигун економічний навіть без гібридного доважування. Заявлена витрата палива становить 7,9 л/100 км у місті та 5,2 л/100 км на трасі. У нас вийшло 8,4-8,6 л/100 км за переважно міської їзди і навіть із пробками цілком можна вкластися в 9-9,2 л на 100 км.
Класичний 6-ступінчастий автомат працює плавно та демонструє швидкі реакції. Передбачені підрульові пелюстки, а ось важіль має недолік — при виборі режиму можна легко промахнутися і включити нейтраль замість заднього ходу або ручний режим замість Drive.
Позашляхові якості Suzuki S-Cross 2023
У В-класі залишилося не так багато кросоверів з повним приводом і Suzuki S-Cross — один з них. Задні колеса, як і раніше, можна підключити і примусово на швидкості до 60 км/год. Додайте сюди кліренс 180 мм і короткі звиси і виходить непогане авто для виїзду на природу — на легкому бездоріжжі проблем точно не буде.
Є і спортивний режим повнопривідної трансмісії, хоча вся його відмінність у тому, що КПП тримає вищі обороти двигуна.
Який новий Suzuki S-Cross в управлінні
Втім, за статистикою, більшу частину часу кросовери все ж таки проводять на асфальті. У місті кросовер Suzuki впевнено маневрує і недостатня повертаність взагалі не дається взнаки.
Курсова стійкість та зчеплення з дорогою не викликають питань. Кермо автомобіля точне, хоча інформативності йому явно не вистачає. Але загалом керованість Suzuki S-Cross залишає дуже приємні враження.
А ось підвіска Suzuki S-Cross дуже жорстка, за мірками кросоверів — нерівності доріг відчутні, хоча до пробоїв рідко доходить. Зате завдяки таким параметрам авто мало крениться в поворотах.
Шумоізоляція стала дещо кращою, ніж у попередника, але вона все одно недостатня, особливо в днищі – і шини, і робота підвіски чути. На високих швидкостях додається і шум вітру.
Ціна Suzuki S-Cross в Україні
Новий Suzuki S-Cross коштує від 829 900 гривень та навіть топовий варіант GLX з повним приводом стартує з 1 085 000 гривень. Вартість — один із головних козирів моделі, адже багато повнопривідних конкурентів помітно дорожчі.
Вердикт Фокусу
Новий Suzuki S-Cross став сучаснішим на вигляд, але зберіг знайомий характер. Кросовер швидкий і економічний, але жорсткий і досить галасливий. Так, він не має багатьох сучасних опцій, але простота — це свого роду козир Suzuki S-Cross. До того ж, це зробило авто дешевшим.
Плюси Suzuki S-Cross:
- невисока ціна;
- швидкий та економічний турбомотор;
- просторий (за мірками класу) салон та місткий багажник;
- непогана прохідність.
Мінуси Suzuki S-Cross:
- жорстка підвіска;
- слабка шумоізоляція салону;
- неточний важіль автоматичної КПП.
Технічні характеристики Suzuki S-Cross 2023
|Тип двигуна
|бензиновий з турбонаддувом
|Кількість і розташування циліндрів
|R4
|Об'єм двигуна
|1373
|Потужність двигуна, к. с./об/хв
|140/5500
|Обертальний момент, Нм/об/хв
|220/1500 - 4000
|Коробка передач
|6-ступінчаста автоматична
|Привід
|повний, що підключається
|Споживання пального, місто-траса
|7,9-5,2 л/100 км
|Макс. швидкість, км/год
|200
|Розгін 0–100 км/год, с
|10,2
|Об'єм паливного баку, л
|47