Кишенькова ракета: у Києві помітили рідкісний заряджений хетчбек Ford (фото)
Ford Fiesta ST оснащений інноваційним турбомотором EcoBoost потужністю 200 к. с. Хетчбек розганяється до 100 км/год за 6,7 сек і розвиває 232 км/год.
У Києві сфотографували Ford Fiesta ST останнього покоління. Заряджений хетчбек – велика рідкість на наших дорогах. Знімки з'явилися на сторінці topcars_u.a у Instagram.
Хоча новий Ford Fiesta в Україні продається, його спортивна версія ST недоступна на нашому ринку. Примітно, що Fiesta ST попереднього покоління було представлено нашій країні.
Головна відмінність Ford Fiesta ST від стандартної моделі – під капотом. Заряджений хетчбек має нетиповий 1,5-літровий турбомотор EcoBoost. По-перше, у нього три циліндри, а, по-друге, один із цих циліндрів може відключатися для економії палива.
Двигун Ford Fiesta ST розвиває 200 к. с. і має крутний момент 290 Н∙м. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,7 секунди, а максимальна швидкість становить 232 км/год.
Ford Fiesta ST оснащений електронним диференціалом та збільшеними гальмами. Підвіска та кермо хетчбека переналаштовані для покращення керованості.
Від звичайної Ford Fiesta спортивний варіант зовні відрізняється особливою решіткою радіатора, обвісом та спойлером на даху. Також запропоновані колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів.
Модель доступна в тридверному та п'ятидверному виконанні. У салоні Ford Fiesta ST встановлені спортивні крісла та кермо.
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