Кишенькова ракета: у Києві помітили рідкісний заряджений хетчбек Ford (фото)

Ford Fiesta ST оснащений інноваційним турбомотором EcoBoost потужністю 200 к. с. Хетчбек розганяється до 100 км/год за 6,7 сек і розвиває 232 км/год.

У Києві сфотографували Ford Fiesta ST останнього покоління. Заряджений хетчбек – велика рідкість на наших дорогах. Знімки з'явилися на сторінці topcars_u.a у Instagram.

Хоча новий Ford Fiesta в Україні продається, його спортивна версія ST недоступна на нашому ринку. Примітно, що Fiesta ST попереднього покоління було представлено нашій країні.

Головна відмінність Ford Fiesta ST від стандартної моделі – під капотом. Заряджений хетчбек має нетиповий 1,5-літровий турбомотор EcoBoost. По-перше, у нього три циліндри, а, по-друге, один із цих циліндрів може відключатися для економії палива.

Двигун Ford Fiesta ST розвиває 200 к. с. і має крутний момент 290 Н∙м. З 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,7 секунди, а максимальна швидкість становить 232 км/год.

Ford Fiesta ST оснащений електронним диференціалом та збільшеними гальмами. Підвіска та кермо хетчбека переналаштовані для покращення керованості.

У салоні встановлені спортивні крісла та кермо Фото: Ford

Від звичайної Ford Fiesta спортивний варіант зовні відрізняється особливою решіткою радіатора, обвісом та спойлером на даху. Також запропоновані колісні диски діаметром 17 або 18 дюймів.

Модель доступна в тридверному та п'ятидверному виконанні. У салоні Ford Fiesta ST встановлені спортивні крісла та кермо.

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