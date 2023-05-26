Британці назвали найкращі вживані кросовери вартістю до $20 000 (фото)

До рейтингу увійшли 10 кросоверів до $20 000, які мають безліч переваг перед іншими моделями. На ці автомобілі варто звернути увагу.

Британські експерти назвали 10 найкращих уживаних сімейних кросоверів за ціною до $20 000. До рейтингу увійшли лише моделі віком до 8 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Серед кросоверів є безліч моделей, які підходять для різних покупців. Вибрати відповідний автомобіль з пробігом не так і просто, але експерти вирішили спростити це завдання.

Експерти протестували десятки уживаних сімейних кросоверів з пробігом, щоб розповісти про їхні переваги та недоліки. Вони виділили 10 моделей, на які, на їхню думку, варто звернути увагу.

Топ 10 найкращих уживаних кросоверів до $20 000:

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai підходить для тих, кому потрібен недорогий та місткий кросовер Фото: Nissan

Nissan Qashqai залишається популярним вибором для тих, кому потрібен недорогий та місткий кросовер з багатим оснащенням. Також модель приваблює низькими витратами палива.

Плюси:

непогана шумоізоляція;

багате оснащення;

низька витрата палива.

Мінуси:

низька надійність;

жорстка підвіска;

поганий задній огляд.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar просторіший, ніж Nissan Qashqai Фото: Renault

Renault Kadjar поділяє платформу з Nissan Qashqai, але пропонує більше переваг. Серед них місткий багажник та тиха робота двигунів.

Плюси:

просторий салон;

місткий багажник;

тиха робота двигунів.

Мінуси:

низька якість збірки;

погана плавність роботи гальм;

жорстка підвіска.

8. Audi Q3

Audi Q3 відрізняється високою якістю збірки та преміальним інтер'єром Фото: Audi

Audi Q3 відрізняється від схожих моделей Volkswagen AG якісним інтер'єром та потужнішими двигунами. Крім цього, кросовер доступний у великій кількості комплектацій на вибір.

Плюси:

висока якість збірки;

плавна робота двигуна;

якісний салон

Мінуси:

мало місця усередині;

незручні сидіння;

жорстка підвіска.

7. Toyota C-HR

Toyota C-HR має приємне керування Фото: Toyota

Toyota C-HR виявився досить приємним в управлінні кросовером. Також модель пропонує широкий перелік оснащення.

Плюси:

плавна робота двигуна;

багате оснащення;

висока якість збірки.

Мінуси:

шумні двигуни;

мало місця усередині;

застаріла інформаційно-розважальна система.

6. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson пропонує багате оснащення Фото: Hyundai

Hyundai Tucson пропонує багато переваг за невисоку вартість. У середні комплектації входять задні датчики паркування, підігрів передніх сидінь та клімат-контроль.

Плюси:

розширена гарантія;

багате оснащення;

низька вартість.

Мінуси:

дешеві матеріали у салоні;

жорстка підвіска;

висока витрата палива.

5. Kia Sportage

Kia Sportage є дешевим та надійним кросовером Фото: Kia

Kia Sportage приємно здивував експертів своєю надійністю. Також модель пропонує просторий салон та приємне управління.

Плюси:

просторий салон;

низька вартість;

приємне керування.

Мінуси:

шумні двигуни;

жорстка підвіска;

відсутність автоматичного екстреного гальмування на деяких версіях.

4. BMW X1

BMW X1 має приємне управління Фото: BMW

BMW X1 пропонує приємне управління та зручну інформаційно-розважальну систему. Головним недоліком моделі є її найвища вартість.

Плюси:

приємне керування;

якісний салон;

багато місця всередині.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

висока вартість.

3. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan відрізняється багатим оснащенням Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan багато в чому є взірцем для інших сімейних кросоверів. Це практичний автомобіль із багатим оснащенням.

Плюси:

приємне керування;

непогана збірка;

багате оснащення.

Мінуси:

мало місця для задніх пасажирів (у версії Allspace);

нудний дизайн.

2. Seat Ateca

Seat Ateca має найкращу керованість у своєму класі Фото: SEAT

Seat Ateca пропонує найкращу керованість у своєму класі. Крім цього кросовер має один з найбільш містких багажників у сегменті.

Плюси:

просторий салон;

приємне керування;

місткий багажник.

Мінуси:

мало налаштувань для сидінь;

дешеві матеріали в інтер'єрі;

високий рівень шкідливих викидів.

1. Skoda Karoq

Skoda Karoq має безліч переваг перед конкурентами Фото: Skoda

Skoda Karoq багато в чому схожий на Seat Ateca, але має вищий рівень практичності та комфортну підвіску. Також плюсом моделі є її салон з багатим оснащенням.

Плюси:

просторий салон;

комфортна підвіска;

потужні двигуни.

Мінуси:

надто м'яка підвіска;

висока витрата палива;

незручні сидіння.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих гібридних автомобілів.