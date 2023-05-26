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Британці назвали найкращі вживані кросовери вартістю до $20 000 (фото)

Фото: Hyundai | Експерти похвалили Hyundai Tucson за багате оснащення при низькій вартості моделі

До рейтингу увійшли 10 кросоверів до $20 000, які мають безліч переваг перед іншими моделями. На ці автомобілі варто звернути увагу.

Британські експерти назвали 10 найкращих уживаних сімейних кросоверів за ціною до $20 000. До рейтингу увійшли лише моделі віком до 8 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Серед кросоверів є безліч моделей, які підходять для різних покупців. Вибрати відповідний автомобіль з пробігом не так і просто, але експерти вирішили спростити це завдання.

Експерти протестували десятки уживаних сімейних кросоверів з пробігом, щоб розповісти про їхні переваги та недоліки. Вони виділили 10 моделей, на які, на їхню думку, варто звернути увагу.

Топ 10 найкращих уживаних кросоверів до $20 000:

10. Nissan Qashqai

Nissan Qashqai підходить для тих, кому потрібен недорогий та місткий кросовер
Фото: Nissan

Nissan Qashqai залишається популярним вибором для тих, кому потрібен недорогий та місткий кросовер з багатим оснащенням. Також модель приваблює низькими витратами палива.

Плюси:

  • непогана шумоізоляція;
  • багате оснащення;
  • низька витрата палива.

Мінуси:

  • низька надійність;
  • жорстка підвіска;
  • поганий задній огляд.

9. Renault Kadjar

Renault Kadjar просторіший, ніж Nissan Qashqai
Фото: Renault

Renault Kadjar поділяє платформу з Nissan Qashqai, але пропонує більше переваг. Серед них місткий багажник та тиха робота двигунів.

Плюси:

  • просторий салон;
  • місткий багажник;
  • тиха робота двигунів.

Мінуси:

  • низька якість збірки;
  • погана плавність роботи гальм;
  • жорстка підвіска.

8. Audi Q3

Audi Q3 відрізняється високою якістю збірки та преміальним інтер'єром
Фото: Audi

Audi Q3 відрізняється від схожих моделей Volkswagen AG якісним інтер'єром та потужнішими двигунами. Крім цього, кросовер доступний у великій кількості комплектацій на вибір.

Плюси:

  • висока якість збірки;
  • плавна робота двигуна;
  • якісний салон

Мінуси:

  • мало місця усередині;
  • незручні сидіння;
  • жорстка підвіска.

7. Toyota C-HR

Toyota C-HR має приємне керування
Фото: Toyota

Toyota C-HR виявився досить приємним в управлінні кросовером. Також модель пропонує широкий перелік оснащення.

Плюси:

  • плавна робота двигуна;
  • багате оснащення;
  • висока якість збірки.

Мінуси:

  • шумні двигуни;
  • мало місця усередині;
  • застаріла інформаційно-розважальна система.

6. Hyundai Tucson

Hyundai Tucson пропонує багате оснащення
Фото: Hyundai

Hyundai Tucson пропонує багато переваг за невисоку вартість. У середні комплектації входять задні датчики паркування, підігрів передніх сидінь та клімат-контроль.

Плюси:

  • розширена гарантія;
  • багате оснащення;
  • низька вартість.

Мінуси:

  • дешеві матеріали у салоні;
  • жорстка підвіска;
  • висока витрата палива.

5. Kia Sportage

Kia Sportage є дешевим та надійним кросовером
Фото: Kia

Kia Sportage приємно здивував експертів своєю надійністю. Також модель пропонує просторий салон та приємне управління.

Плюси:

  • просторий салон;
  • низька вартість;
  • приємне керування.

Мінуси:

  • шумні двигуни;
  • жорстка підвіска;
  • відсутність автоматичного екстреного гальмування на деяких версіях.

4. BMW X1

BMW X1 має приємне управління
Фото: BMW

BMW X1 пропонує приємне управління та зручну інформаційно-розважальну систему. Головним недоліком моделі є її найвища вартість.

Плюси:

  • приємне керування;
  • якісний салон;
  • багато місця всередині.

Мінуси:

  • погана шумоізоляція;
  • висока вартість.

3. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan відрізняється багатим оснащенням
Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan багато в чому є взірцем для інших сімейних кросоверів. Це практичний автомобіль із багатим оснащенням.

Плюси:

  • приємне керування;
  • непогана збірка;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • мало місця для задніх пасажирів (у версії Allspace);
  • нудний дизайн.

2. Seat Ateca

Seat Ateca має найкращу керованість у своєму класі
Фото: SEAT

Seat Ateca пропонує найкращу керованість у своєму класі. Крім цього кросовер має один з найбільш містких багажників у сегменті.

Плюси:

  • просторий салон;
  • приємне керування;
  • місткий багажник.

Мінуси:

  • мало налаштувань для сидінь;
  • дешеві матеріали в інтер'єрі;
  • високий рівень шкідливих викидів.

1. Skoda Karoq

Skoda Karoq має безліч переваг перед конкурентами
Фото: Skoda

Skoda Karoq багато в чому схожий на Seat Ateca, але має вищий рівень практичності та комфортну підвіску. Також плюсом моделі є її салон з багатим оснащенням.

Плюси:

  • просторий салон;
  • комфортна підвіска;
  • потужні двигуни.

Мінуси:

  • надто м'яка підвіска;
  • висока витрата палива;
  • незручні сидіння.

Раніше Фокус розповів, що британські експерти назвали 10 найкращих гібридних автомобілів.