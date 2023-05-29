Toyota RAV4 проїхала майже 2000 км на електротязі завдяки інноваційній дорозі (відео)

Кросовер додатково не заряджали під час заїзду. Заряд акумулятора поповнювався лише завдяки бездротовій зарядці від дороги.

Стартап Electreon встановив новий рекорд по дальності ходу на електротязі для гібридних авто. Це вдалося завдяки інноваційній дорозі з підзарядкою. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Electreon розробляють дорогу, яка може заряджати акумулятори автомобілів під час руху. Для випробувань вибрали популярний гібридний кросовер Toyota RAV4 PHEV.

Кросовер їздив закритим випробувальним треком понад 100 годин. У результаті йому вдалося проїхати 1925 км тільки на електротязі.

Автомобіль робив кілька зупинок під час встановлення рекорду. Це було необхідно для зміни водіїв. Загалом у встановленні рекорду брали участь 55 пілотів.

Кросовер додатково не заряджали під час заїзду. Заряд акумулятора поповнювався лише з дороги.

На Toyota RAV4 PHEV встановлено акумуляторну батарею місткістю 18 кВт⋅год. Дорога з бездротовою зарядкою знижує вимоги до розміру батареї, тому ця модель стала ідеальним кандидатом.

Також у березні Electreon підписали угоду з Toyota та DENSO. Компанії планують створити бездротову технологію зарядки для нових автомобілів.

Раніше Фокус розповів, що німецький стартап E.volution GmbH презентував електромобіль Space, розрахований на 50 років експлуатації.